Được biết, giá bưởi Diễn năm nay có chút nhỉnh hơn so với năm ngoái. Giá bán buôn tại vườn đối với loại quả ngon, mẫu mã đẹp là từ 50-80 nghìn đồng/quả, loại chất lượng thấp hơn giá dao động từ 20-30 nghìn đồng/quả. Theo lãnh đạo UBND P.Phúc Diễn, trên địa bàn phường có 287 hộ trồng bưởi với tổng diện tích 27,9 ha. Năm nay, đa số các hộ dân trồng bưởi trên địa bàn đều được mùa, chỉ số ít bị ảnh hưởng do thời tiết. Người dân trồng bưởi đang vô cùng phấn khởi vì sẽ có một cái Tết ấm no.