Giá heo hơi hôm nay 18/12 điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành trên cả nước. Tại miền Bắc, Hà Nội là nơi có giá thu mua cao nhất cả nước. Bên cạnh đó là giá cả chi tiết nhiều mặt hàng nông sản khác có trong Bản tin.

Giá thịt lợn hơi tại Hà Nội cao nhất cả nước, chạm mốc 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc nơi cao nhất đạt 74.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi ghi nhận mức điều chỉnh tăng giá nhẹ ở một vài tỉnh thành.

Cùng tăng 1.000 đồng/kg, giá tại Thái Nguyên là 70.000 đồng/kg trong khi Hà Nội chạm mốc 74.000 đồng/kg.

Giao dịch heo hơi dưới mốc 70.000 đồng/kg hiện có Bắc Giang, Hà Nam và Ninh Bình. Các tỉnh này hiện đang có giá thu mua đạt từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 74.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 71.000 - Lào Cai 70.000 - Hưng Yên 73.000 - Nam Định 70.000 - Thái Nguyên 70.000 +1.000 Phú Thọ 70.000 - Thái Bình 71.000 - Hà Nam 68.000 - Vĩnh Phúc 72.000 - Hà Nội 74.000 +1.000 Ninh Bình 68.000 - Tuyên Quang 71.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. Nguồn: Tổng hợp

Giá cà phê hôm nay (18/12) quay đầu giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay (18/12) quay đầu giảm 100 đồng/kg tại hầu hết địa phương trồng cà phê trọng điểm. Thị trường hồ tiêu cũng điều chỉnh giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg trong hôm nay.

Cụ thể, sau khi giảm 100 đồng/kg, các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum thu mua xuống khoảng từ 32.500 - 33.100 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, TP HCM nhích nhẹ 100 đồng/kg, ghi nhận ngưỡng cao nhất là 34.600 đồng/kg.

Hiện tại, cà phê được thu mua với ngưỡng trung bình là 32.900 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua VNĐ/kg LÂM ĐỒNG — Bảo Lộc ROBUSTA 32.600 — Di Linh ROBUSTA 32.500 — Lâm Hà ROBUSTA 32.600 ĐẮK LẮK — Cư M'gar ROBUSTA 33.100 — Ea H'leo ROBUSTA 32.900 — Buôn Hồ ROBUSTA 32.900 GIA LAI — Pleiku ROBUSTA 32.900 — Ia Grai ROBUSTA 32.900 — Chư Prông ROBUSTA 32.800 ĐẮK NÔNG — Đắk R'lấp ROBUSTA 32.800 — Gia Nghĩa ROBUSTA 32.900 KON TUM — Đắk Hà ROBUSTA 32.800 HỒ CHÍ MINH — R1 34.600

Tại thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2021 đạt mức 1.361 USD/tấn sau khi tăng 0,52% (tương đương 7 USD).

Tại New York, giá cà phê arabica tháng 12/2020 giao dịch lên mốc 134,15 US cent/pound, tăng nhẹ 0,07% (tương đương 0,10 US cent) so với phiên giao dịch trước đó.