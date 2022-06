“Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022” sẽ được tổ chức tại các địa phương từ 17/6 kéo dài đến hết ngày 25/9 tại Phú Xuyên, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, quy mô lên đến gần 400 gian hàng. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Sắp diễn ra Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022

"Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022" sẽ được tổ chức tại các địa phương từ 17/6 kéo dài đến hết ngày 25/9 tại Phú Xuyên, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, quy mô lên đến gần 400 gian hàng. Cùng với đó là các hoạt động bên lề như: Thuyết minh, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề giữa các xã thuộc huyện; khảo sát tiềm năng du lịch của huyện; các hoạt động ẩm thực và quà quê, trò chơi dân gian, gắn kết cộng đồng; các hoạt động trải nghiệm làm sản phẩm OCOP tại chỗ như: Đan nón, đan quạt, nặn đồ gốm…; hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc… Sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sâu rộng mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; gắn kết hoạt động quảng bá du lịch đến khách tham quan, người tiêu dùng Thủ đô và du khách quốc tế, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn giá trị làng nghề truyền thống.

Xuất khẩu gạo tiếp tục khởi sắc

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5, xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây với 710,3 nghìn tấn; trị giá 347,1 triệu USD, tăng 27,8% về lượng và 25,8% về trị giá so với tháng trước. Bộ Công thương dự báo xuất khẩu gạo năm nay sẽ đạt trên 6,4 triệu tấn, cao hơn 200 - 300 tấn so với năm 2021. Xuất khẩu gạo vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi nhu cầu nhập khẩu gạo của Trung Quốc tăng lên; nguồn gạo dự trữ của Philippines cũng đang ở mức thấp. Bộ đang tổ chức nhiều phiên tư vấn để thông tin về thị trường sớm nhất cho các doanh nghiệp có thể nắm và đề ra kế hoạch xuất khẩu phù hợp.

Giá cá tra tăng, người nuôi lãi hơn 5.000 đồng/kg

Trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng cá tra tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 240.000 tấn, giúp cho ngành hàng cá tra tỉnh Đồng Tháp thu về hơn 3.423 tỷ đồng, tăng 10,45% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng tăng 324 tỷ đồng. Giá cá tra nguyên liệu tại của tỉnh Đồng Tháp tăng mạnh từ cuối năm 2021 và trong các tháng đầu năm 2022 đã giúp cho người nuôi cá tra lãi hơn 5.000 đồng/kg. Cá tra phục hồi và tăng trưởng tốt, với chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu 25.633 đồng/kg, bán ra 31.000 – 32.000 đồng/kg, hiện tại ngành nuôi cá tra đang cho thu lợi nhuận hơn 1, 6 tỷ đồng/ha.

Dưa hấu bất ngờ tăng giá "bỏng tay" tại nhiều quốc gia

Châu Âu đang trải qua những ngày cuối tuần nắng nóng như thiêu đốt. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ ở nhiều vùng có thời điểm vượt quá 40 độ C do mùa hè đến sớm chưa từng thấy kể từ năm 1981. Đợt nắng nóng bất thường không chỉ đẩy giá điện tăng dữ dội mà giá dưa hấu cũng leo thang. Hiện giá nửa quả dưa hấu lên tới 5,65 euro (gần 138.000 đồng). Những trận mưa lớn đầu năm khiến người dân mất mùa, thiếu nguồn cung ứng ra thị trường là nguyên nhân chính tác động đến giá loại trái cây này. Được biết, giá dưa hấu thu mua tại vườn tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự tại New Zealand, dưa hấu cũng đang có mức giá 102,25 USD/quả (tương đương 2,4 triệu đồng) với quả có trọng lượng khoảng 10kg. Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI) vừa công bố báo cáo cho thấy giá dưa hấu ở xứ sở kim chi dự kiến chạm mức 2.300-2.500 won/kg (42.000-45.000 đồng/kg). Trong khi đó, tháng 6 năm ngoái, loại quả này chỉ có giá 1.900 won/kg (34.000 đồng/kg).