Chuyển động Nhà nông 8/2: Trái cây miền Tây “bội thu” sau Tết

Xuất khẩu thủy sản tươi, đông lạnh và khô tăng 8,5%

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), năm 2021, xuất khẩu tăng chủ yếu dạng sản phẩm tươi/đông lạnh/khô. Các sản phẩm thuỷ sản sống, tươi, khô, đông lạnh, surimi, chả cá… đạt giá trị xuất khẩu 6,4 tỷ USD, tăng 8,5% và chiếm 72% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản. Nằm trong top 10 sản phẩm còn có có hồi, cá nục, cá cơm, chiếm tỷ trọng lần lượt là 2,7%, 1,6% và 1,3%. Tổng giá trị các sản phẩm thuỷ sản chế biến xuất khẩu chiếm 28% đạt gần 2,5 tỷ USD, gần tương đương với năm 2020.

Nhà vườn bội thu lứa thanh long đầu xuân

Sau thời gian thanh long bị mất giá, những ngày đầu xuân Nhâm Dần, giá thanh long đã bắt đầu được thu mua với giá ổn định hơn. Hiện các nhà vườn ở Bình Thuận đang thu hoạch lứa thanh long đầu xuân Nhâm Dần và bán với giá khá cao, từ 12.000-15.000 đồng một kg. Theo các thương lái, thanh long được mua với giá cao do nguồn hàng khan hiếm trước dịp Tết Nguyên tiêu. Tại Bình Thuận, ít vườn cho ra trái đợt này, nên nguồn cung không đủ cho các vựa xuất khẩu. Việc thanh long tăng giá đầu xuân sau thời gian dài mất giá khiến bà con nông dân vô cùng phấn khởi. Bình Thuận là thủ phủ thanh long của cả nước với hơn 30.000 ha, sản lượng 600.000 tấn một năm. Trung Quốc hiện vẫn là thị trường tiêu thụ chủ yếu, dù những năm qua loại đặc sản này của Bình Thuận đã xuất được qua nhiều nước trên thế giới.

Trái cây miền Tây tăng giá sau Tết

Cùng với thanh long, nhiều loại trái cây miền Tây như xoài, dưa hấu, cam, mít… cũng tăng giá khiến người nông dân vô cùng phấn khởi.

Giá mít Thái loại 1 (trên 10 kg) hiện đang là 24.000-25.000 đồng một kg, loại 2 từ 12.000-14.000 đồng một kg, tăng hơn trước tết khoảng 6.000-10.000 đồng một kg. Cũng như mít, xoài có giá dao động từ 23-24.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với trước Tết. Giá mít và xoài tăng được cho là do nguồn cung khan hiếm và thị trường Trung Quốc bắt đầu nhập hàng trở lại. Một số loại trái cây khác ở miền Tây cũng đang có giá khá cao, đó là dưa hấu 12.000-14.000 đồng một kg, cam sành 17.000 đồng một kg, chuối 8.000 đồng một kg,...

Cuba áp thuế mới đối với hoạt động bán lẻ nông sản

Chính phủ Cuba sẽ áp thuế 10% đối với hoạt động bán lẻ nông sản, bắt đầu từ ngày 7/2. Khoản thuế mới này đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 12/2021 cùng nhiều điều khoản quy định thuế đối với người kinh doanh tự do và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thực phẩm bán lẻ. Sau khi áp dụng cải cách tiền tệ hồi đầu năm 2021, giá hàng hóa dịch vụ tại Cuba đã tăng mạnh, đặc biệt là giá thực phẩm. Trong khi đó, lượng nhập khẩu thực phẩm của Cuba đang giảm mạnh do thiếu ngoại tệ và những khó khăn trong vận tải quốc tế do đại dịch Covid-19.