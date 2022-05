Chuyển động Nhà nông 9/5: Chăn nuôi lợn tiếp tục đối mặt với khó khăn

Trong báo cáo mới nhất về triển vọng thị trường thịt lợn, Ngân hàng Rabobank dự báo các hộ chăn nuôi lợn sẽ vẫn khó khăn trong năm 2022 khi chi phí thức ăn, năng lượng, giá vận chuyển, dịch bệnh và chi phí lao động tiếp tục tăng. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chăn nuôi lợn tiếp tục đối mặt với khó khăn

Trong báo cáo mới nhất về triển vọng thị trường thịt lợn, Ngân hàng Rabobank dự báo thương mại thịt lợn toàn cầu sẽ sụt giảm trong năm 2022, trong khi nhu cầu tiêu dùng diễn biến trái chiều tại một số khu vực. Rabobank dự đoán các hộ chăn nuôi lợn sẽ vẫn khó khăn trong năm 2022 khi chi phí thức ăn, năng lượng, giá vận chuyển, dịch bệnh và chi phí lao động sẽ tiếp tục tăng. Tăng trưởng sản xuất thịt lợn cũng như thương mại thịt lợn toàn cầu dự kiến cũng sẽ chậm lại do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Trước tình hình đó, các nhà chăn nuôi lợn sẽ tập trung vào chất lượng, hạn chế tăng đàn lợn và dự kiến sẽ giảm ở các khu vực như Anh, Đức và các nước khu vực Đông Nam Á. Cũng theo Rabobank, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn diễn biến trái chiều tại một số khu vực. Xuất khẩu thịt lợn toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2022 có thể sẽ tiếp tục giảm vì các nước nhập khẩu vẫn thận trọng do kinh tế toàn cầu suy yếu và giá thịt lợn tăng.

Giá dừa tươi tăng mạnh

Trong những ngày qua, tại Tiền Giang, giá dừa tươi uống nước đang tăng mạnh, mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân các vùng chuyên canh tại địa phương. Hiện thương lái đến tận vườn thu mua giá 90.000 - 100.000 đồng/12 trái tùy theo địa bàn. Bình quân, mỗi trái dừa giá từ 7.000 - 8.000 đồng. Đây là giá cao nhất từ trước đến nay. Theo Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có trên 20.000 ha dừa, tăng hơn 3.000 ha so với thời điểm cách đây 5 năm, sản lượng mỗi năm trên 180.000 tấn quả. Hiện nay, giá dừa tươi uống nước tăng mạnh nên bà con rất phấn khởi bởi có thêm nguồn thu nhập khi tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bù đắp phần nào những thiệt hại do đại dịch Covid-9 vừa qua đối với sản xuất và đời sống.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu rau, quả đạt 1,17 tỷ USD

Theo Bộ NN&PTNT, giá trị xuất khẩu rau, quả tháng 4-2022 ước đạt 320 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau, quả 4 tháng đầu năm 2022 đạt 1,17 tỷ USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau, quả lớn nhất với 53,6% thị phần, đạt giá trị 455,4 triệu USD, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2021. Để đẩy mạnh xuất khẩu rau, quả, các địa phương cần tăng cường phổ biến thông tin đến doanh nghiệp, hộ sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, đáp ứng quy định thị trường của hai bên. Bộ tiếp tục thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường Trung Quốc đối với các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam như sầu riêng, bưởi, chanh leo, bơ, na, mận, dừa… Về phần mình, các địa phương sẽ tăng cường phổ biến thông tin đến doanh nghiệp, hộ sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, đáp ứng quy định thị trường nhập khẩu…

Dịch lở mồm long móng lây lan tại Indonesia

Chính quyền tỉnh Đông Java của Indonesia (In-đô-nê-xi-a) đã tạm thời đóng cửa các chợ gia súc ở bốn huyện Mojokerto, Sidoarjo, Gresik và Lamongan sau khi phát hiện các ở dịch lở mồm long móng.

Quyết định trên đã được Thống đốc tỉnh Đông Java Khofifah Indar Parawansa đưa ra trong một cuộc họp ngày 7/5 nhằm tìm biện pháp khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong các đàn gia súc ở địa phương này.

Tính đến ngày 5/5, dịch lở mồm long móng đã được phát hiện ở 4 huyện kể trên dựa vào kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chăn nuôi Thú y (PUSVETMA) sau khi nhận được báo cáo ban đầu của Sở Chăn nuôi tỉnh Đông Java.