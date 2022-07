Khánh thành Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" tại Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Là lực lượng vũ trang cách mạng từ nhân dân mà ra, Cảnh sát nhân dân luôn ý thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc'. Đây cũng là tư tưởng, là quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng ta, bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân cũng thấm nhuần để xây dựng, phấn đấu, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trung thành của Đảng, của Nhà nước và Nhân dân.