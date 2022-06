Kỳ lạ cây cầu vượt sông trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn chưa có đường xuống

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà ở thôn Ngô Đạo (Tân Hưng, Sóc Sơn) làm công nhân công ty phía bên địa phận của xã Xuân Cẩm (Bắc Giang) nhiều lần đã phải ở lại công ty không được về nhà do nước sông lên cao, đi đò không an toàn. "Cầu to và đẹp thế này nhưng chúng tôi không được sử dụng, toàn phải đi đò, mà nhiều khi đi rất nguy hiểm, mấy hôm trước nước lên cao rất nhiều công nhân đã phải ở lại bên kia vì không thể đi đò sang bên Sóc Sơn để về nhà", anh Hà nói.