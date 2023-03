Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng thiên nhiên và con người Chiềng Đi (Sơn La) đã khiến nghệ sĩ Phó An My quyết định cùng gia đình sinh sống tại nơi đây. Trải qua cuộc sống vất vả cùng bà con, chị đã quyết tâm hiện thực hóa ý tưởng tiêu thụ nông sản sạch của Tây Bắc ngay tại thủ đô.

Chặng đường đưa nông sản lên sàn của Chiềng Đi

Nằm ở nơi giáp ranh hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ (Sơn La), thung lũng Chiềng Đi được hòa quyện bởi những dòng sông, con suối và những dãy núi cao hùng vĩ. Cùng với đó là nền văn hóa đa dạng với cộng đồng 5 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, bền chặt. Cũng chính bởi những yếu tố thuận lợi ấy mà nông sản ở đây vô cùng tươi ngon, tự nhiên và an toàn cho sức khỏe. Dẫu được thiên nhiên ưu ái là thế nhưng những sản phẩm nông sản của người dân ở đây vẫn chưa có đầu ra ổn định.

NÔNG SẢN LÊN SÀN: "Bà đỡ" Phó An My và chặng đường "xuống phố" của nông sản Chiềng Đi

Vùng núi rừng Chiềng Đi (Vân Hồ, Sơn La), bà con người Thái, Mông, Dao biết tới Phó An My như một người mở lối, một trưởng bản danh dự. Suốt 3 năm qua, Phó An My đã thay đổi cuộc đời mình và cuộc đời nhiều người khác, trong một cuộc tái định cư mà cho đến lúc này đã mang tầm vóc ảnh hưởng vượt xa dự liệu.

Trước sự khó khăn của dân bản, nghệ sĩ piano Phó An My đã lên ý tưởng, liên hệ với bà con và cùng đưa các mặt hàng nông sản từ bản Chiềng Đi xuống thủ đô Hà Nội. Sau gần ba năm thực hiện, đến nay người dân thủ đô đã dần quen thuộc với các sản phẩm nông sản của bà con Sơn La.

Chị không chỉ đưa âm nhạc lên núi, đưa nghệ thuật lên bản, mà chị còn nỗ lực đưa những sản vật của bà con về tận thủ đô. Với chị, sứ mệnh của chị dường như không chỉ là chơi đàn, mà đó là một cuộc thay đổi gốc rễ cho mảnh đất Chiềng Đi này.

"Trưởng bản" Chiềng Đi Phó An My. Ảnh: NVCC

Dẫu biết rằng việc đưa nông sản của Chiềng Đi đến với người tiêu dùng thủ đô là một hành trình dài và không hề dễ dàng. Thế nhưng nghệ sĩ Phó An My cùng các cộng sự của mình và những người nông dân Chiềng Đi chưa bao giờ chùn bước.





Hành trình đưa nông sản Chiềng Đi đến với người tiêu dùng thủ đô là một hành trình dài và không hề dễ dàng.

