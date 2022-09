Quảng Nam: Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, tôn bay đầy đường, bộ đội Biên phòng giúp người dân gia cố lại nhà cửa

Đến 7h sáng nay 28/9, ghi nhận tại khu vực ven biển Tam Thanh (Quảng Nam), bão số 4 gần như đã suy yếu nhưng mưa vẫn rất to và gió giật rất mạnh. Nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái, tôn bay đầy đường. Một số người dân trong khu vực đã bắt đầu ra ngoài để gia cố và khắc phục lại hậu quả sau khi bão qua.

Tam Thanh Quảng Nam

7h sáng 28/9, nhiều khu vực tại ven biển Tam Thanh (Quảng Nam) vẫn có mưa lớn, gió từng đợt. Theo ghi nhận của Phóng viên Dân Việt, nằm trong vùng tâm bão đổ bộ, khu vực trung tâm, nhiều mái tôn của nhà dân bị tốc, bay vương vãi khắp mặt đường, cây cối đổ ngã.

Đêm qua và sáng nay tại Quảng Nam, nhiều nơi ở các huyện, thị xã ven biển ghi nhận sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, Tam Kỳ đã có gió giật cấp 13. Địa phương có gần 4.000 trạm biến áp bị mất điện nhưng chưa khôi phục, đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ,… nhưng chưa thống kê được số lượng cụ thể.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Trong ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9, khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm/đợt, có nơi trên 180 mm/đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.