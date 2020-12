Quê hương của ông già Noel có gì đặc biệt vào mùa đông

Theo trang Nordic Visitor, vùng Lapland có khí hậu cận Bắc Cực. Từ tháng 12 đến tháng 2, khu vực này có nhiệt độ trung bình khoảng -16 độ C đến đến 3 độ C tùy thuộc vào vị trí. Lapland từng có mức nhiệt thấp nhất khoảng -30 độ C. Mùa đông lạnh, tuyết rơi dày tạo điều kiện cho du khách tham gia các hoạt động du lịch như du ngoạn trên xe tuần lộc hay khám phá lâu đài băng và hang động của ông già Noel. Ảnh: emscopelitis.