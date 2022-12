Sai phạm trong tận thu 157ha rừng bị cháy, 3 giám đốc ở TT-Huế bị khởi tố.

Ngày 9/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm đối với Lê Hồng Khanh- Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Lâm Phát, Lê Hạ- Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp (trực thuộc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trương Ngọc Đức- nhân viên điều tra quy hoạch rừng của Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp.