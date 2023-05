Tụ huyết trùng và lở mồm long móng là những căn bệnh phổ biến ở bò sữa. Sổ tay Nhà nông hôm nay sẽ cùng bà con tìm hiểu các biện pháp xử lý kịp thời hai căn bệnh nguy hiểm này.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Hai căn bệnh truyền nhiễm cực kì nguy hiểm ở bò sữa.

1. Bệnh tụ huyết trùng

Bệnh tụ huyết trùng xuất hiện bởi vi trùng Pasteurella multocida. Căn bệnh này thường xảy ra quanh năm nhưng tập trung vào lúc chuyển mùa, từ mùa nắng sang mùa mưa và ngược lại.

Biểu hiện: Sốt cao, lờ đờ, mệt mỏi, bỏ ăn,ngừng nhai lại, nước bọt chảy thành sợi quanh miệng, chướng hơi và hầu sưng to. Khi bệnh chuyển nặng, bò chết rất nhanh, toàn thân co giật. Ngoài ra, bụng bò trương to, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra.

Bệnh tụ huyết trùng ở bò sữa.

Cách phòng bệnh: Tiêm phòng vacxin tụ huyết trùng bò sữa vào các thời điểm chuyển mùa (tháng 3-4 và tháng 9-10) vì vacxin có hiệu lực miễn dịch 5-6 tháng. Bên cạnh đó, bà con nên sử dụng các biện pháp vệ sinh, nuôi dưỡng, chăm sóc, chuồng trại.

2. Bệnh lở mồm long móng

Khi thấy bò có hiện tượng bỏ ăn, ủ rũ, sốt cao, đi đứng khó khăn, có khả năng bò đã mắc bệnh lở mồm long móng. Ngay khi thấy bò gặp tình trạng này, bà con cần nhanh chóng kiểm tra kĩ ở vùng niêm mạc miệng môi, lợi và các chỗ da mỏng (kẻ chân, bờ móng, vú…) để phát hiện bò có bị mọc mụn nước không. Do khi các mụn này vỡ ra và tạo nên những vết loét, tuột móng chân, bò bị đau nên đi lại khó khăn.

Lở mồm long móng có thể khiến bỏ bị sảy thai, làm giảm sản lượng sữa. Đối với bê khi mắc bệnh này thường dễ chết do không ăn được thức ăn, viêm ruột cấp tính, ỉa chảy nặng. Ngoài ra, có khả năng mắc xuất huyết đường tiêu hóa, viêm phổi, cơ tim viêm có hình vằn hổ và chết trong vòng 2-3 ngày.

Bệnh lở mồm long móng ở bò sữa.

Đến nay, bà con vẫn chủ yếu chữa những vết lở loét do vỡ các mụn nước. Bởi vậy, cần phát hiện sớm và kịp thời chữa trị thì bệnh sẽ lành. Bên cạnh việc rửa sạch các vết thương hàng ngày bằng thuốc tím và bôi các thuốc kháng sinh. Đồng thời, bà con cũng cần cách ly các con bò bệnh để tránh lây lan.

Công tác phòng và chữa bệnh luôn là yếu tố cần thiết trong quá trình chăn nuôi. Hy vọng rằng qua chương trình Sổ tay Nhà nông tuần này, bà con đã có thêm kinh nghiệm trong việc xử lý bệnh tụ huyết trùng và lở mồm long móng ở bò sữa. Chúc bà con thành công với mô hình của mình.