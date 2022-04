Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn tại các ngân hàng.