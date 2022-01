Việt Nam có trên 3.200 km bờ biển, trên 3.000 hòn đảo, trong đó có trên 150 hòn đảo có người sinh sống. Tổng diện tích mặt nước có thể phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta khoảng 2.621.658 ha. Trong đó có nhiều diện tích mặt nước mặn rất phù hơp nuôi trai lấy ngọc.

Ngày 20/1/2022, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Viêt đã tổ chức tọa đàm "Hiện trạng, thách thức và cơ hội phát triển ngành ngọc trai Việt Nam" để cùng các chuyên gia và doanh nghiệp có góc nhìn rõ hơn về hiện trạng nuôi cấy ngọc trai, thực tế, thách thức, vận hội, nhận biết phân biệt được đâu là ngọc trai biển, ngọc trai nuôi nước ngọt, tác dụng, giá trị vô giá của ngọc trai cũng như cách chọn ngọc trai biển

Trực tuyến với sự tham dự: PGS.TS Trần Thị Oanh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế); Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm thiên nhiên (IRDOP); Hoa hậu quý bà người Việt Nam toàn cầu 2019 Lâm Diệu Linh - Đại sứ thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đại sứ thương hiệu An Phú Pearl; bà Nguyễn Thị Minh Thu - Giám đốc công ty Ngọc trai và trang sức An Phú; ông Nguyễn Văn Sĩ - Chuyên gia nuôi trồng Ngọc trai; ông Bùi Thanh Quý - Trưởng bộ phận thiết kế trang sức của An Phú Pearl...