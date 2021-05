Vải đạt chuẩn chất lượng, sẵn sàng xuất khẩu sang thị trường "khó tính" Nhật Bản

Dù khó khăn do dịch bệnh bùng phát đúng thời điểm, song nhờ có kế hoạch sản xuất tốt ngay từ đầu vụ, các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương đã có một vụ vải được mùa, chất lượng vượt trội hơn so với mọi năm. Với nhiều phương án đảm bảo tiêu thụ an toàn, đến nay sản lượng đầu vụ đã được các doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu.