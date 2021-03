Cơn lốc xoáy cách đây mấy ngày đã quật ngã nhiều diện tích ngô vụ xuân của bà con nông dân các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) ngã rạp xuống ruộng, phần lớn diện tích ngô đang xoáy nõn thời kỳ trổ cờ có nguy cơ mất trắng.

Chiều ngày 21/3, cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến trong vòng 30-35 phút kém theo mưa lớn đã làm hư hại gần 1.400 ha ngô thời kỳ trổ cờ của hơn 150 hộ dân các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh)

Bà Trần Thị Hạnh (trú tại thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, Hương Sơn) xót xa cầm những cây ngô chuẩn bị bung cờ bị lốc xoáy quật gãy. Ảnh: PV

Đang đỡ những cây ngô ngã đổ, bà Trần Thị Hạnh (trú tại thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, Hương Sơn), buồn bã nói: "Gia đình tôi trồng 3 sào ngô, xuống giống, chăm sóc hơn 45 ngày, các cây ngô đang phát triển tốt, chuẩn bị bung cờ.

Clip: Nhiều diện tích ngô ở Hà Tĩnh bị lốc xoáy quật đổ, gãy.

Nhìn ruộng ngô đổ rạp xuống ruộng mà xót ruột lắm, cả gia đình trông vào mấy sào ngô nhưng bây giờ trắng tay rồi. Người nông dân khổ quá, ông trời thương thì cho ăn còn không thì cướp đi miếng ăn".

Người dân đang cố gắng vớt vát những cây ngô sau cơn lốc xoáy đi qua. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, diện tích ngô bị đổ ngã này đang trong thời kỳ trổ cờ, tạo bắp, những cây ngô gãy ngang thân không thể khắc phục. Hiện bà con nông dân Hà Tĩnh chỉ còn biết thu hoạch cây ngô bị gãy đổ về làm thức ăn cho gia súc.

Nhiều ha ngô bị lốc xoáy quật đổ ở Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Gia đình anh Lê Quốc Duẩn (trú tại huyện Thạch Hà), chia sẻ: "Gia đình tôi trồng 4 sào ngô, vụ trước, mỗi sào cho thu hoạch gần 2 tạ ngô. Cơn lốc vừa qua đã quật ngã, gãy gần hết, gần như mất trắng không thể khắc phục được, tôi đành chặt về cho bò ăn. Chặt bỏ thì tiếc mà vực dậy thì không được vì đất quá mềm".

Lê Quốc Duẩn (trú tại huyện Thạch Hà) vớt vát dựng lại cây ngô sau khi bốc xoáy đi qua. Ảnh: PV

Còn bà Trần Thị Thủy (trú tại thôn Khe Giao 2, Thạch Hà), cho hay: "Thôn này, nhà nào cũng trồng ngô, nhà ít thì 2-3 sào, nhà nhiều thì 6 - 7 sào. May mắn thì còn vớt vát được chút ít, đa số ngô đều không cho thu hoạch.

Hàng trăm ha của ngô bà Trần Thị Thúy coi như mất trắng. Ảnh: PV

Mấy ngày nay tôi cặm cụi dưới ruộng để buộc những cây ngô bị gãy đổ. Thời gian tới, nếu trời tiếp tục đổ mưa nữa không biết cây ngô có thể vực dậy được không. Tôi cũng mong chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ để khắc phục hậu quả sau thiên tai, giảm thiệt hại cho bà con nông dân".

Những cây ngô bị gãy ngang, chỉ biết chặt bỏ. Ảnh: PV

Ngoài dựng lại cây, một số diện tích, người dân buộc phải cắt bỏ hoặc thu hoạch non do không thể khắc phục được. Đây là giống ngô cho năng suất cao, mang lại thu nhập lớn cho hàng trăm hộ dân. Do vậy, tình trạng ngô ngã rạp khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn.

Người dân Hà Tĩnh xót xa nhìn những cánh đồng ngô gãy đổ, không cầm được mắt. Ảnh: PV

Thu gom ngô gãy đem về cho trâu bò. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Phan Trần Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Sơn, cho biết: "Trên địa bàn xã Ngọc Sơn có gần 40 ha diện tích trồng ngô, tập trung chủ yếu tại các thôn Trung Tâm, Khe Giao 2.

Do ảnh hưởng của đợt gió mùa đã làm nhiều ha ngô bị đổ rạp, gây thiệt hại nặng nề cho bà con. Lãnh đạo xã đã kịp thời kiểm tra và hướng dẫn người dân dựng lại cây ngô bị đổ, đối với diện tích ngô bị đổ nhẹ tiến hành vun cao gốc, đối với diện tích gãy đổ tiến hành thu dọn làm thức ăn cho gia súc".