Cận cảnh Cây cổ thụ Du sam 500 tuổi trong sách Đỏ được người dân ra sức bảo vệ ở Lai Châu

Hiện nay, theo thống kê của cán bộ kiểm lâm trên địa bàn Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cả huyện chỉ còn một cây du sam cổ thụ tại Tà Mung và được người dân, chính quyền xã ra sức bảo vệ. Đây là loài cây nằm trong sách Đỏ Việt Nam vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Video: Cây cổ thụ Du sam 500 tuổi được người dân ở Lai Châu bảo vệ, được công nhận Cây di sản Việt Nam.

Người Mông ở xã Tà Mung, huyện Than Uyên, Lai Châu gọi cây du sam này là cây pơ mu chua; đây là cây Du sam duy nhất được tìm thấy và bảo tồn ở xã Tà Mung bây giờ có tuổi đời khoảng 500 năm tuổi. Cây mọc ở sườn núi dốc phía nam của xã Tà Mung, thuộc địa bàn bản Đán Tọ, trên ta luy của suối Nậm Mở chảy về phía Khoen On, thuộc khoảnh 8, tiểu khu 514, nằm trong lâm phần rừng sản xuất thuộc UBND xã Tà Mung quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Tà Mung (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu).