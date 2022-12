Giá cam Vinh tăng cao, bà con từ chối thương lái đặt cọc trước cho vụ Tết; Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10/2022; Tính năng vượt trội khiến giống lúa TBR39 trở thành "hoa hậu" trong làng lúa thuần. Đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.

Bản tin Dân Việt Nóng ngày 4/12: Giá cam Vinh tăng cao, bà con từ chối thương lái đặt cọc trước cho vụ Tết

Nghệ An: Giá cam Vinh tăng cao dịp cận Tết, bà con từ chối thương lái đặt cọc

Theo thống kê, vụ cam năm 2022 toàn tỉnh Nghệ An có 3.000ha cam kinh doanh. Do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên tỷ lệ đậu quả thấp, sản lượng giảm, tuy nhiên giá cam lại tăng cao. Theo dự báo, giá cam thời gian tới chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Do đó, nhiều trại cam, nhất là các trại có cam chín vào dịp cận Tết không nhận tiền đặt cọc trước của thương lái như mọi năm.