Đầu tháng 12, các dự báo về thị trường heo hơi Tết đều cho rằng giá heo hơi sẽ ổn định, khó có thể tăng nóng do nguồn cung dồi dào, nhưng diễn biến gần đây lại khác hẳn: "Thời gian gần đây xuất hiện một số yếu tố mới khiến heo hơi tăng giá", ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam lý giải, "nguyên nhân chính là do heo Thái Lan tăng giá, nguồn nhập về Việt Nam giảm so với trước đây khiến nguồn cung ra thị trường giảm". "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Campuchia không cho phép heo Thái Lan quá cảnh về Việt Nam như trước, các doanh nghiệp nhập khẩu heo Thái Lan chỉ còn một đường về là qua Lào nên số lượng không dồi dào như trước”. VTV đưa tin