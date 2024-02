Đêm giao thừa, trong lúc người người, nhà nhà sum vầy quây quần bên nhau cùng đón chào một năm mới, thì CBCS lực lượng Công an tỉnh Sơn La vẫn tất bật làm nhiệm vụ để giữ bình yên cho phố núi.

Bình yên đêm giao thừa phố núi Tây Bắc

Mặc dù năm nay thời tiết trong đêm giao thừa tương đối rét, nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai công tác nhưng với những nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và đua xe trái phép không xảy ra; người dân Sơn La đã được đón thời khắc giao thời trong vui tươi và an toàn.