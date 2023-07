Ngày 3/7, đoàn ĐBQH tỉnh An Giang gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn và ông Trình Lam Sinh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã tiếp tục tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV tại huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.