Người trồng địa lan Đà Lạt đang lo thất thu do hoa lan bị nở sớm, sản lượng hoa vào đúng Tết không còn được bao nhiêu. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 07/01

Người trồng hoa lan Đà Lạt điêu đứng vì hoa nở sớm

Còn hơn 3 tuần nữa mới đến Tết nhưng gần 80% số chậu lan tại các vườn hoa ở Đà Lạt đã bung hoa rực rỡ. Theo những người trồng địa lan, mọi năm hoa bắt đầu nở rải rác từ tháng 11 dương lịch, sang đến tháng 12 thì rộ. Tuy nhiên năm nay, những tháng gần tết, ban ngày nắng ấm, số giờ nắng trong ngày cao đã kích thích cây nẩy nụ, nở hoa sớm, nhất là địa lan. Người trồng địa lan Đà Lạt đang lo thất thu do hoa bị nở sớm, sản lượng hoa vào đúng Tết không còn được bao nhiêu. Mặt khác, do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá bán địa lan có thể giảm từ 10-20% so với năm ngoái. Hoa loại một được bán với giá 45.000 đồng/cành, còn các loại 2 và 3 chỉ khoảng trên dưới 10.000 đồng/cành. Trong khi đó, nếu nở đúng dịp Tết, hoa lan sẽ được ghép chậu để bán với giá lên tới 400.000 - 600.000 đồng/cành. Được biết, toàn thành phố Đà Lạt có trên 35ha trồng địa lan, mỗi năm cung cấp ra thị trường trên dưới 450.000 cành hoa.

Bộ Công Thương đề nghị Trung Quốc khôi phục thông quan ở cửa khẩu

Bộ Công Thương đề nghị phía Trung Quốc mở lại các cửa khẩu biên giới đang tạm dừng hoạt động, khôi phục nhập khẩu trái cây tươi, hàng đông lạnh tại một số cửa khẩu. Đồng thời, mở rộng danh mục các cửa khẩu được chỉ định nhập khẩu trái cây, lương thực và chủng loại mặt hàng, doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc…

Một giải pháp khác có thể giải quyết tình trạng ùn ứ cửa khẩu là tăng thời gian thông quan và cung cấp kế hoạch hoạt động của các cửa khẩu biên giới đất liền cho phía Việt Nam, cũng như thống nhất phương án sử dụng lái xe chuyên trách mỗi bên.

Liên quan đến Lệnh 248 và 249 (có hiệu lực 1/1/2022), Bộ Công Thương đề nghị phía Trung Quốc lùi thời hạn áp dụng thêm 8 tháng để giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thời gian chuẩn bị, đáp ứng các quy định mới.

Phía Trung Quốc đề nghị Việt Nam tăng cường phòng chống dịch đối với hàng hóa, người và phương tiện vận chuyển qua cửa khẩu. Ngoài ra, Trung Quốc cũng thông báo đã mở lại thông quan cửa khẩu Long Bang (Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) vào ngày 5/1.

Chè Việt Nam chiếm hơn một nửa lượng chè nhập khẩu của Đài Loan

Theo Cơ quan Hải quan Đài Loan, nhập khẩu chè của Đài Loan trong 11 tháng năm 2021 đạt 30,8 nghìn tấn, trị giá 80,7 triệu USD, tăng 11% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè chính cho thị trường Đài Loan. Trong 11 tháng năm 2021, chè Việt Nam nhập vào Đài Loan đạt 16,97 nghìn tấn, trị giá 26,7 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và tăng 7,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ trọng nhập khẩu chè Việt Nam chiếm 55,2% tổng lượng chè thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 11 tháng năm 2021, giảm 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Thái Lan cấm xuất khẩu heo sống trong vòng 3 tháng để hạ nhiệt giá heo hơi

Mới đây, Thái Lan ban hành lệnh cấm xuất khẩu heo sống trong vòng 3 tháng nhằm hạ nhiệt giá thịt heo trong nước. Thái Lan hiện xuất khẩu khoảng 5% tổng sản lượng heo hơi sang các thị trường lân cận trong đó có Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Theo Bloomberg, lệnh cấm này sẽ có hiệu lực đến ngày 5/4. Bộ Thương mại Thái Lan sẽ theo dõi tình hình để quyết định có gia hạn thêm thời gian hay không.