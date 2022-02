Chuyển động Nhà nông 1/2: Quảng Ninh bốc rót hơn 26.000 tấn than ‘xông’ cảng mùng 1 Tết

Sáng ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết), Cảng Cẩm Phả (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã đón tàu "xông đất" và rót những tấn than đầu tiên. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Bốc rót hơn 26.000 tấn than 'xông' cảng mùng 1 Tết

Sáng ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết), tại Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả phối hợp Công ty Tuyển than Cửa Ông và Công ty CP Giám định - Vinacomin tổ chức bốc rót 22.900 tấn than cám lên tàu Viet Thuan 235-01 chở đi cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vũng Áng 1, và tàu Vinacomin 05 là 3.118 tấn đi nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Việc đón tàu "xông đất" Cảng Cẩm Phả và rót những tấn than đầu tiên đi tiêu thụ khởi đầu năm sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nói chung và Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả nói riêng thuận buồm, xuôi gió, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than trong năm 2022.

Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào xuân Nhâm Dần

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đón chuyến tàu đầu tiên WAN HAI 315 thuộc tuyến dịch vụ AA9.

Tuyến dịch vụ được hãng tàu của hãng tàu Wan Hai khai thác với 8 tàu sức chở từ 2.500 – 2.800 Teu kết nối trực tiếp Hải Phòng với Bờ Đông Hoa Kỳ, hải trình: Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng – Shekou – Kaohsiung – Qingdao - Balboa –– Charleston – New York – Singapore – TCHICT.

Việc đón thêm tuyến dịch vụ mới trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần có nhiều ý nghĩa, hứa hẹn trong năm 2022 sẽ đón thêm nhiều tuyến dịch vụ xuyên đại dương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Thanh Hóa giao chỉ tiêu tiêm phòng vacxin gia súc, gia cầm năm 2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa vừa ra thông báo cụ thể chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng vacxin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố được giao chỉ tiêu tiêm vacxin cho chó, mèo đạt 90% trở lên diện tiêm; trâu, bò đạt 90% trở lên diện tiêm; lợn đạt 70% diện tiêm trở lên và gia cầm đạt 90% trở lên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn tỉnh.

Người nuôi tôm nước lợ phải tuân thủ lịch thời vụ

Theo sở NN & PTNT, để vụ nuôi tôm nước lợ năm 2022 thắng lợi, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn lịch thời vụ thả giống. Theo đó, đối với nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2-8/2022. Các cơ sở nuôi thâm canh, nuôi công nghệ cao, có hạ tầng cơ sở nuôi đảm bảo, không bị ảnh hưởng bởi mưa, lụt, bão có thể thả giống quanh năm. Cùng với đó, người nuôi phải đăng ký và kê khai nuôi trồng thủy sản ban đầu khi thả giống mới.

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, thời gian qua, việc ứng dụng khoa học công nghệ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh theo hướng VietGAP và tương đương đối với các sản phẩm chủ lực thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm) chưa có nhiều chuyển biến. Trừ một số vùng nuôi được đầu tư theo dự án, phần lớn cơ sở nuôi trồng thủy sản của tỉnh được hình thành từ lâu, mang tính tự phát nên cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được các chỉ tiêu đối với nuôi thương phẩm.