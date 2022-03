Các thương lái Việt Nam dự đoán nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam của các nước sẽ tăng trong tháng tới. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 1/3.

Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng gần 87% trong 2 tháng đầu năm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 14,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất khẩu ước đạt 8 tỷ USD, tăng 20,9%; nhập khẩu ước đạt trên 6,2 tỷ USD, tăng 10%. Như vậy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 86,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng 21,8% so với tháng 2/2021 nhưng giảm 31,4% so với tháng 1/2022.

Nông dân khóc ròng vì giá thanh long giảm còn 500-1.500 đồng/kg

Ngày 1-3, nhiều thương lái thu mua thanh long tại tỉnh Bình Thuận cho biết, giá loại trái cây này hiện chỉ còn trung bình khoảng 500-1.000 đồng/kg; loại hàng đẹp nhất (để xuất khẩu) cũng chỉ còn 1.500 đồng/kg. Theo Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình Thuận, giá bán thanh long giám giá sâu là do hiện việc xuất khẩu thanh long bằng đường bộ ở cửa khẩu phía Bắc đang ách tắc. Trong khi đó, xuất khẩu bằng đường biển hiện không đi được nhiều do tình trạng khan hiếm vỏ container cũng như chi phí vận chuyển quá cao. Thực tế này không chỉ khiến người trồng thanh long gặp khó khăn, nhiều chủ cơ sở, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long tại Bình Thuận cũng lao đao. Để tháo gỡ những khó khăn trên, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh thanh long tại tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình Thuận kiến nghị chính quyền các cấp có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thanh long của địa phương.

Trong đó, kiến nghị Bộ NN-PTNT cùng Bộ Công thương, các đơn vị liên quan đàm phán với phía Trung Quốc sớm thông quan cửa khẩu để đẩy mạnh tiêu thụ thanh long tồn đọng hiện nay; kiến nghị lực lượng chức năng tại các cửa khẩu tại các địa phương phía Bắc tạo điều kiện tốt nhất để việc thông quan hàng hóa được thuận lợi;...

Xuất khẩu thủy sản quý I dự báo tăng trưởng 15%

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), tháng 1, xuất khẩu thuỷ sản mang về 872 triệu USD, ghi nhận doanh thu cao kỷ lục tháng đầu của các năm. Mức tăng trưởng 44% báo hiệu một năm khởi sắc của ngành thuỷ sản.

VASEP cho rằng xuất khẩu trong tháng 2 và những tháng tới tiếp tục ghi nhận những kết quả khả quan. Theo đó, xuất khẩu thuỷ sản trong quý I năm nay có thể sẽ mang về khoảng 2 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước

Nhu cầu gạo Việt Nam dự kiến tăng trong tháng tới

Các thương lái Việt Nam dự đoán nhu cầu gạo Việt Nam sẽ tăng trong tháng tới, trong khi giá gạo xuất khẩu giảm vào tuần trước. Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở 395 - 400 USD/tấn vào tuần trước, giảm 5 USD/tấn so với mức 400 USD/tấn trong tuần tính tới ngày 18/2.

Tuy vậy, xuất khẩu gạo trong hai tháng đầu năm ước tính đã tăng 38,6% so với một năm trước đó lên 906.000 tấn. Doanh thu từ xuất khẩu gạo trong kỳ tăng 22,3% lên 437 triệu USD. Trong đó riêng xuất khẩu gạo tháng 2 của Việt Nam có khả năng đạt 400.000 tấn, trị giá 191 triệu USD. Dữ liệu vận chuyển sơ bộ cho thấy 219.000 tấn gạo đã được vận chuyển từ cảng TP HCM trong tháng Hai, với phần lớn lô hàng được chuyển đến Philippines. Theo thương lái, các nhà nhập khẩu đang mua cầm chừng, chờ giá xuống khi vụ thu hoạch Đông Xuân bước vào thời điểm cao điểm.