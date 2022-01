Việc xuất khẩu bơ đông lạnh của Ưu Đàm thuộc Chương trình xây dựng thương hiệu quả bơ Việt Nam do cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 11/01

Chuyển động Nhà nông 11/01

Việt Nam xuất khẩu bơ đông lạnh đi Australia

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, Công ty Ưu Đàm vừa xuất khẩu thành công 3 tấn bơ đông lạnh giống booth 7 chất lượng cao sang Australia. Lô hàng này đã được thông quan và các đại lý đã đặt hàng, chào bán người tiêu dùng từ ngày 11/1 với giá bán khoảng 7 đô la úc /1kg, tương đương 120.000 đồng/1kg. Việc xuất khẩu bơ đông lạnh của Ưu Đàm thuộc Chương trình xây dựng thương hiệu quả bơ Việt Nam do cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức. Ngoài sầu riêng, nhiều mặt hàng khác của Việt Nam cũng đang tăng trưởng ấn tượng tại thị trường Australia như: chè, gạo, vừng, sấu đông lạnh, gừng, vải, nhãn, xoài, thanh long. Hiện nay, Thương vụ Việt Nam tại Australia đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu nhiều mặt hàng khác, đặc biệt là các sản vật cùng các vùng miền ở Việt Nam sang thị trường Australia. Kẹt đường xuất khẩu, Long An kêu gọi tiêu thụ thanh long Trước tình hình xuất khẩu khó khăn như thời gian qua, Hiệp hội thanh long tỉnh Long An đã kêu gọi các hệ thống siêu thị và kênh phân phối góp tay giúp tiêu thụ thanh long cho người nông dân bằng giá thành sản xuất. Hiện thanh long đang sản xuất vụ nghịch, nông dân phải chong đèn để cây cho trái, nên chi phí giá thành sản xuất cao, khoảng 15.000 đồng/kg. Do đó, hiệp hội thanh long tỉnh Long An đề xuất các đơn vị mua thanh long với mức giá 15.000 đồng/kg đối với loại I, tức loại đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; 10.000 đồng/kg đối với loại II và loại III là 5.000 đồng/kg.

Triển vọng xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) năm 2021 đạt 193,7 triệu USD, tăng 7,6% so với năm 2020. Hiện dung lượng nhập khẩu mặt hàng rau quả của thị trường EU khoảng 100 tỉ USD/năm, do đó với những lợi thế mà Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại, dự kiến xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang khối thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan trong những năm tiếp theo. Năm 2022, dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang EU tăng khoảng 10-15% so với năm 2021, đạt xấp xỉ 200 triệu USD.

Trung Quốc, Philippines dừng nhập thịt bò Canada sau trường hợp bò điên

Trung Quốc và Philippines đã dừng nhập khẩu thịt bò Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ phát hiện một trường hợp bò điên vào tháng 12 vừa qua. Bệnh bò điên, còn gọi là bệnh viêm não thể bọt biển ở bò, do một protein nhiễm độc prion gây ra, làm suy thoái hệ thần kinh và gây chết ở gia súc. Chính phủ Canada cho biết cá thể bò điên được phát hiện vào tháng 12 tại tỉnh Alberta. Hiệp hội chăn nuôi gia súc Canada cho biết con bò mang bệnh đã được xử lý và không đi vào chuỗi thức ăn cho người và gia súc. Trung Quốc là nước nhập khẩu thịt bò và thịt bê nhiều nhất thế giới, và Canada là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc về mặt hàng này. Trung Quốc có biện pháp tương tự với Brazil sau khi quốc gia này xác nhận một số trường hợp bò điên.