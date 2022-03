Sau khi căng thẳng Nga – Ukraine nổ ra vào ngày 24/2, thương mại giữa Việt Nam với hai nước này giảm mạnh. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 11/3.

Xuất khẩu hàng hóa sang Nga và Ukraine giảm mạnh

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, xuất khẩu hàng hóa sang Nga chỉ đạt hơn 180 triệu USD, giảm gần 45% so với tháng 1 và giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 2 tháng, xuất khẩu hàng hóa sang Nga đạt 505 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021. Tương tự, trong tháng 2, xuất khẩu hàng hóa sang Ukraine chỉ đạt gần 13 triệu USD, giảm 60% so với tháng 1 và giảm mạnh đến 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, 2 tháng đầu năm, thương mại Việt - Nga chỉ đạt hơn 1 tỷ USD, chiếm chưa đến 1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Còn thương mại Việt - Ukraine chỉ đạt gần 100 triệu USD, chiếm gần 0,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Sau khi căng thẳng Nga – Ukraine xảy ra, thị trường hàng hóa có sự biến động lớn, song hai thị trường này không tác động lớn đến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vì thương mại giữa Việt Nam với hai nước này chỉ chiếm 1,1%.

Khan hàng, giá trứng gia cầm tăng cao

Khảo sát một số chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn Hà Nội cho thấy, hiện giá trứng tăng khá cao so với 2 tuần trước. Trung bình mỗi quả trứng tăng 400 - 500 đồng. Cụ thể, trứng vịt bán lẻ 3.500 đồng/quả, trứng gà đỏ 2.700 đồng/quả, trứng gà trắng Ai Cập 3.200 đồng/quả, trứng gà ta 3.500 đồng/quả, trứng vịt lộn 4.500 đồng/quả… mặc dù sức mua của người tiêu dùng không tăng. Để duy trì hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi gia cầm khai thác trứng nói riêng và gia cầm thịt nói chung, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia cầm, nhất là không quên tiêm vaccine phòng bệnh cúm A/H5N1 đang có nguy cơ dễ bùng phát trong giai đoạn chuyển mùa. Riêng người chăn nuôi gia cầm khai thác trứng cần quan tâm sử dụng kháng sinh phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Ngư dân Quảng Ninh lao đao khi giá nhiên liệu 'phi mã'

Thời gian vừa qua, giá nhiên liệu liên tục "phi mã" đã tác động đến mọi mặt đời sống của người dân; trong đó ngư dân đánh bắt thủy sản là đối tượng chịu ảnh hưởng khá nặng nề. Tại tỉnh Quảng Ninh, ngư dân gặp khó khăn khi chi phí đánh bắt tăng nhưng giá thành sản phẩm lại giảm. Từ 16/02 đến nay, giá dầu Diezel tăng khoảng trên 3.000 đồng/lít, làm cho chi phí sản xuất của ngư dân tăng cao. Theo các ngư dân, giá nhiên liệu, vật tư tăng cao khiến tổng chi phí cho mỗi chuyến biển tăng thêm từ 25-30%; ngư dân đối mặt với nguy cơ bỏ tàu, hoặc thua lỗ nặng. Để giảm bớt khó khăn cho ngư dân, góp phần củng cố và phát triển nghề khai thác thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh đề xuất, kiến nghị Tổng cục Thủy sản tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có cơ chế, chính sách hỗ trợ một phần kinh phí mua dầu cho ngư dân khai thác thủy sản; vốn đóng mới, cải hoán nâng cấp, thay máy sang máy ít tiêu hao nhiên liệu hơn nhằm giảm bớt chi phí nhiên liệu trong quá trình khai thác thủy sản; kinh phí ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong khai thác thủy sản.

Trung Quốc thêm trái cây cấp đông vào nhóm phải đăng ký xuất khẩu

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa cho biết việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc bổ sung sản phẩm trái cây cấp đông, bảo quản lạnh vào danh mục sản phẩm phải đăng ký bởi cơ quan chức năng Việt Nam. Nhóm mặt hàng này được giao cho Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ NN-PTNT quản lý và đăng ký doanh nghiệp. Trước đó ngày 12/4/2021, Trung Quốc ban hành Lệnh 248 về "Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu". Trong đó, nêu rõ doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài phải đăng ký khi xuất khẩu 18 nhóm thực phẩm vào thị trường Trung Quốc. Các sản phẩm gồm: thịt và các sản phẩm từ thịt, vỏ ruột, sản phẩm thủy sản, sản phẩm từ sữa, yến sào và sản phẩm từ tổ yến, sản phẩm từ ong, trứng và các sản phẩm từ trứng, chất béo và dầu thực phẩm, thực phẩm chế biến hỗn hợp từ bột mì, thực phẩm từ ngũ cốc, sản phẩm công nghiệp xay xát ngũ cốc và mạch nha, rau củ tươi và khô, đậu khô, gia vị, các loại hạt và hạt giống, trái cây sấy khô, hạt cà phê và hạt ca cao chưa rang, thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt, thực phẩm chức năng.