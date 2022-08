Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, sáng 11/8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.