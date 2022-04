Theo Tổ chức cà phê Quốc tế, chỉ số giá cà phê toàn cầu trong tháng 3 đã giảm lần đầu tiên sau 17 tháng tăng liên tiếp với mức giảm 7,6% so với tháng trước, đạt bình quân 194,8 US cent/pound. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Giá cà phê thế giới giảm sau 17 tháng tăng liên tiếp

Theo Tổ chức cà phê Quốc tế, chỉ số giá cà phê toàn cầu trong tháng 3 đã giảm lần đầu tiên sau 17 tháng tăng liên tiếp với mức giảm 7,6% so với tháng trước, đạt bình quân 194,8 US cent/pound. Trên sàn kỳ hạn New York, giá cà phê arabica giảm 9,4% so với tháng trước, xuống còn 222,4 US cent/pound. Tương tự, giá cà phê robusta kỳ hạn tại London giảm 5,3% xuống 95,2 US cent/pound. Mặc dù thị trường xuất hiện những diễn biến mới nhưng ICO vẫn giữ nguyên dự báo triển vọng thị trường cà phê thế giới.

Xuất khẩu hạt điều giảm tại các thị trường chủ lực

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2022, ngành chế biến và xuất khẩu điều Việt Nam xuất khẩu 40.000 tấn, đạt kim ngạch 241 triệu USD, giảm hơn 11% về lượng, 9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung cả quý I/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 105.000 tấn, thu về 630 triệu USD, giảm 6,7% về lượng, giảm 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Sau thời gian ứng phó dịch bệnh Covid-19, các thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam có sự biến động, kéo theo xuất khẩu hạt điều cũng chịu sự ảnh hưởng, đặc biệt là các thị trường chủ lực. Thêm vào đó, giữa tháng 3/2022 đã xảy ra sự cố nhiều container điều của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đi Italy gặp trục trặc. Việc mất bộ chứng từ xuất nhập khẩu khiến cho cả bên bán hàng là doanh nghiệp Việt Nam không bán được hàng, gây ảnh hưởng đến tổng lượng và giá trị trong quý I/2022.

Dự báo xuất khẩu cá tra Quý II tăng 50% so với cùng kỳ 2021

Năm 2021, dưới tác động của dịch Covid-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều hộ nuôi cá tra đã không thể thả nuôi theo đúng kế hoạch mùa vụ năm nay. Các ao hầu hết thả nuôi ở mức duy trì, hạn chế cho ăn và rất hiếm cơ sở nuôi thêm. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu cá tra bị ảnh hưởng nhiều mặt bởi tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long; giá thức ăn, cước phí vận chuyển quốc tế, giá nhiên liệu tăng kỷ lục trong vài năm gần đây. Dựa trên những thông tin này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) nhận định, giá cá tra còn tăng trong thời gian tới do việc thiếu hụt nguyên liệu có thể kéo dài đến hết Quý II/2022. Ngành cá tra phấn khởi vì dự báo tăng trưởng từ giờ đến hết năm 2022, nhưng VASEP lưu ý người nuôi cần lên kế hoạch thả nuôi hợp lý, đảm bảo cân đối cung - cầu; tránh lặp lại kịch bản như năm 2018. Lúc ấy, người dân đổ xô nuôi cá tra, khiến giá cá tra lao dốc từ hơn 30.000 đ/kg xuống còn 19.000 đ/kg chỉ sau một năm.

Giá xoài xuống thấp người trồng thua lỗ

Những ngày qua, bà con nông dân trên địa bàn huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đang bước vào vụ thu hoạch xoài Úc. Ghi nhận tại các nhà vườn, xoài năm nay vừa được mùa, chất lượng lại tốt, thế nhưng so với mọi năm, giá xoài thu mua tại vườn bị sụt giảm chỉ còn bằng 1/3, khiến nhà vườn vô cùng lo lắng.

Theo các chủ vườn trồng xoài trên địa bàn huyện Cam Lâm, giá thu mua bèo bọt nên nhiều nhà vườn với tâm lý lo ngại thua lỗ, đã chấp nhận treo quả để chờ giá nhích lên. Với giá thu mua hiện tại, bà con không những không có lãi, mà còn lỗ cả tiền nhân công và vận chuyển.

Theo các vựa xoài trên địa bàn huyện Cam Lâm, các năm trước xoài xuất bán các tỉnh Miền bắc, Miền nam và chủ yếu thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên do dịch Covid-19, việc tiêu thụ hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Huyện Cam Lâm được mệnh danh là thủ phủ xoài của tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực Nam Trung Bộ. Huyện có nhiều giống xoài Cát Hòa Lộc, Bồ trắng, Bồ Xanh, Tứ quý, Đài Loan, Canh nông và đặc biệt là giống xoài Úc. Hiện nay, Cam Lâm có trên 6.000ha diện tích xoài, đa số chủ yếu bà con trồng giống xoài Úc, việc giá giảm mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người nông dân.