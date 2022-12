Chuyển động Nhà nông 13/12: Nhà vườn tìm cách hãm mai Tết nở hoa sớm

Thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) được mệnh danh là thủ phủ mai vàng với 1.500 hộ trồng và chăm sóc 145 ha cây mai. Thời gian này những năm trước, người dân chưa bước vào giai đoạn lặt lá mai, nhưng giờ nhiều vườn mai đã nở gần một nửa. Mặc dù hoa mai nở sớm hơn mọi năm, tuy nhiên theo các nhà vườn trồng mai lâu năm ở Thị xã An Nhơn thì tỷ lệ hoa nở trên mỗi chậu khoảng 20 - 30% là không đáng kể. Hiện các nhà vườn trồng mai đang tích cực khắc phục tình trạng trên để vẫn đảm bảo hoa mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán, phục vụ khách hàng từ các vùng miền về An Nhơn mua mai.