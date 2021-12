Nguồn cung dư thừa do thời tiết thuận lợi, nông dân trồng rau Nghệ An lo mất giá, trong khi giá rau Trà Vinh lại tăng cao. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 13/12

Rau vụ đông được mùa, bà con Nghệ An thấp thỏm lo mất giá

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương cho biết: Địa phương có 200 ha đất sản xuất rau màu. Vụ đông là thời điểm bà con đẩy mạnh sản xuất, nên sản lượng rau cao, với phong phú các loại rau, củ, quả, phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, giá rau xanh tăng mạnh, tuy nhiên thời gian gần đây, do thời tiết thuận lợi, sản lượng rau địa phương cao, nguồn cung dư thừa, các hộ dân lại đua nhau giảm giá. Hiện rau cải bán tại ruộng chỉ có 1.000 đồng/kg, rau mùi hạ xuống còn 5.000 đồng/kg, cải cúc chỉ có giá 3.000 đồng/kg. Để tránh tình trạng dư thừa sản phẩm rau vụ đông, các địa phương, HTX cần có sự liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; đồng thời bà con nông dân trồng rải vụ và nên trồng chuyển đổi một phần rau ăn lá sang trồng các loại củ, quả,nhằm cung ứng cho thị trường một cách hợp lý hơn.

Nông dân Trà Vinh phấn khởi vì giá rau màu tăng cao

Trái ngược với Nghệ An, gần một tuần nay, nông dân trồng các loại rau màu thực phẩm ở các huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Trà Cú của tỉnh Trà Vinh đang rất phấn khởi nhờ giá rau màu tăng cao gấp 3 – 4 lần, nhưng vẫn không có đủ nguồn cung cho thị trường. Giá các loại rau màu thực phẩm như cà chua, dưa leo, bí đỏ, cải, đậu các loại hiện đang được cơ sở thu mua từ 25.000 – 50.000 đồng/kg, tăng gấp 2 – 3 lần so với thời điểm đầu tháng 12. Riêng mặt hàng rau thơm, các loại, ớt, hành lá có giá từ 45.000 – 70.000 đồng/kg, tăng gấp 4 – 5 lần. Bình quân, mỗi gia đình trồng rau có thu nhập hàng tháng từ 15 - 20 triệu đồng. Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang khuyến khích những hộ nông dân có đất trồng lúa kém hiệu quả với diện tích ít (từ 1.000 – 2.000 m2) nên chọn các loại cây rau màu thực phẩm để chuyển đổi sản xuất để vừa phù hợp với khả năng vừa có thu nhập nhanh cho gia đình.

Việt Nam tăng xuất khẩu tôm sang Canada, Australia, Singapore

CPTPP là thị trường XK quan trọng của các DN tôm Việt Nam với nhiều lợi thế sau khi Hiệp định CPTPP được thực thi. Trong năm nay, trong số top 4 thị trường NK đơn lẻ lớn nhất trong khối, XK tôm sang Nhật Bản phục hồi chậm trong khi XK tôm sang các thị trường Canada, Australia, Singapore có xu hướng phục hồi tốt. Các thị trường Canada, Australia, Singapore được coi là những khu vực kiểm soát khá tốt dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu NK hàng hóa tại đây không bị ảnh hưởng nhiều. Các DN XK tôm của Việt Nam vẫn đang phải vật lộn đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, chi phí sản xuất và cước phí vận chuyển tăng cao…

Xuất khẩu cá tra bật tăng cuối năm, dự báo cán đích hơn 1,5 tỷ USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến hết tháng 11/2021, tổng giá trị XK cá tra Việt Nam đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc vẫn là thị trường số 1 khi chiếm 28% tỷ trọng XK cá tra của Việt Nam, thứ hai là thị trường Mỹ (chiếm 22%). Về sản lượng, 11 tháng đầu năm 2021, cá tra thu hoạch đạt 1,3 triệu tấn (giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2020). Ước sản lượng thu hoạch cả năm 2021 đạt 1,5 triệu tấn, tương đương năm 2020. Theo VASEP, dự tính XK cá tra năm 2021 sẽ cán đích khoảng 1,54 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2020.