Chuyển động Nhà nông 14/4.

Xuất khẩu cá tra sang Malaysia tăng gấp đôi trong quý I

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản, 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường Malaysia đã tăng trưởng tích cực trở lại sau 3 năm dịch Covid-19 bị ảnh hưởng. Tính đến giữa tháng 3, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đông lạnh sang thị trường này đạt 7,45 triệu USD, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước. Sự phục hồi kinh tế, nhu cầu tiêu thụ thủy sản của nước này đang tăng, trong đó nhu cầu nhập các sản phẩm Halal cũng tăng mạnh. Đây có thể là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam gia tăng thị phần tại thị trường này. Cho tới thời điểm này, Việt Nam và Trung Quốc vẫn là hai thị trường cung cấp hàng đầu sản phẩm cá thịt trắng của Malaysia. Trong đó, Việt Nam dẫn đầu, chiếm gần 50% tổng giá trị doanh nghiệp cá thịt trắng của Malaysia.

Cả nước có 19.667 trang trại theo tiêu chí mới

Bộ NN&PTNT thông tin, cả nước hiện có 19.667 trang trại theo tiêu chí mới. Trong đó có 4.325 trang trại trồng trọt, 12.013 trang trại chăn nuôi, 129 trang trại lâm nghiệp, 1.267 trang trại nuôi thủy sản, 3 trang trại sản xuất muối, 1.930 trang trại tổng hợp… Hiện, nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển kinh tế trang trại. Việc phát triển kinh tế trang trại thời gian qua đã cung ứng lượng lớn sản phẩm cho thị trường và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Nhiều chủ trang trại chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa trong quá trình sản xuất giúp tăng năng suất lao động, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; chủ động liên kết doanh nghiệp để tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm với giá cả ổn định, đạt hiệu quả cao; đồng thời góp phần khai thác tốt tiềm năng đất đai và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động...

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lại một mùa điều mất mùa, mất giá

Nhiều nhà vườn trồng điều ở Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, vụ điều năm nay thu hoạch muộn hơn mọi năm, nông dân thất thu nặng nề nên các vườn điều vắng bóng người thu hoạch. Theo các nhà vườn, thời điểm cây điều ra hoa gặp mưa trái mùa kèm sương muối, thời tiết lạnh khiến hoa bị khô và rụng. Do đó, tỷ lệ đậu trái trên cây cũng ít hơn so với mọi năm, theo ước tính, điều năm nay giảm 80-90% năng suất so với năm ngoái. Theo ngành Nông nghiệp và phát triển nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, diện tích trồng điều trên địa bàn liên tục giảm mạnh do nhiều vườn già cỗi, năng suất giảm, lợi nhuận thấp nên nông dân chặt bỏ. Hiện toàn tỉnh còn chừng 8.000 hecta cây điều. Những năm qua, ngành nông nghiệp đã triển khai một số hoạt động để nâng cao chất lượng vườn điều nhưng chưa cải thiện nhiều cả về năng suất, chất lượng.

Giống cây mang lại trăm tỷ đồng mỗi năm cho người dân Quảng Trị

Theo báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2021 của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, năng suất chuối đạt 141 tạ/ha và sản lượng chuối đưa ra thị trường đạt 49.113 tấn quả tươi. Tuy nhiên, vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chuối chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường nội địa với giá bán khoảng 2.000 đồng/kg. Với mức giá này, trung bình trong năm 2021, người dân trồng chuối nơi đây đã thu về khoảng 100 tỷ đồng. Hiện nay, để nâng chất lượng sản phẩm, năng suất chuối đi lên và thị trường tiêu thụ ổn định nên trên địa bàn huyện Hướng Hóa đang có một số cơ sở sản xuất chuối đã có sản phẩm chứng nhận OCOP, mỗi năm liên kết sản xuất và tiêu thụ được khoảng 300 tấn chuối. Sản phẩm chuối Hướng Hoá cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn các quy trình quản lý nhãn hiệu tập thể chuối Hướng Hoá, giải pháp truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả cho sản phẩm... Đây đang được xem là hướng đi bền vững, lâu dài cho sản phẩm chuối ở Quảng Trị.