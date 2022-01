Chuyển động Nhà nông 16/01: Tái diễn tình trạng tranh mua mía nguyên liệu ở Gia Lai

Hiện nay, tại Gia Lai lại tiếp tục tái diễn tình trạng tranh mua mía nguyên liệu, khiến nhà máy và người trồng mía vẫn không tìm được tiếng nói chung, ảnh hưởng đến chuỗi liên kết giữa người dân và nhà máy. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 16/01.

Gia Lai tái diễn tình trạng tranh mua mía nguyên liệu

Theo phản ánh của Nhà máy Đường An Khê (tỉnh Gia Lai), mặc dù đã có thỏa thuận liên kết từ trước, thế nhưng khi nhà máy đang xây dựng kế hoạch thu mua nguồn nguyên liệu mía trên diện tích đã đầu tư, nhiều hộ dân đã tự ý thu hoạch mía rồi bán cho các tư thương khác. Vùng nguyên liệu tập trung chủ yếu ở các xã Chơ Long, An Trung, Đăk Pơ Pho, Yang Trung của huyện Kông Chro. Nguyên nhân được xác định là do chênh lệch giá mía nguyên liệu giữa các nhà máy trong vùng như Ayun Pa, Kon Tum nên có tình trạng người dân bán mía cho các tư thương để chở đi cho các nhà máy đường tại Ayun Pa, Kon Tum. Việc tranh mua nguồn nguyên liệu không chỉ gây thiệt hại cho phía nhà máy trực tiếp bỏ vốn đầu tư vùng nguyên liệu, tình trạng này kéo dài còn dẫn đến phá vỡ chuỗi liên kết sản xuất bền vững giữa người dân và nhà máy. Chính quyền địa phương đưa ra khuyến nghị, cần phải có sự "chứng kiến" của chính quyền địa phương trong quá trình ký kết hợp tác đầu tư vùng nguyên liệu giữa nhà máy và người dân. Để từ đó, chính quyền sẽ có trách nhiệm xử lý trong vấn đề quản lý nguyên liệu và ngăn chặn tình trạng tranh mua mía nguyên liệu giữa các đơn vị thu mua.

Campuchia tạm dừng nhập khẩu heo sống từ Việt Nam, Thái Lan

Mới đây, Campuchia đã đưa ra thông báo tạm dừng nhập khẩu heo sống từ hai nước Việt Nam và Thái Lan do lo ngại nguy cơ bùng phát và lây nhiễm dịch ASF cho đàn heo. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan phát hiện một trường hợp nhiễm ASF trong một lò giết mổ ở tỉnh Nakhon Pathom, khiến người chăn nuôi bất an. Đồng thời, Campuchia cho biết sẽ cấp giấy chứng nhận nhập khẩu cho một số doanh nghiệp, nhưng nguồn cung thịt heo đều phải được xét nghiệm, đánh giá kỹ lưỡng.

Theo Khmer Times, Campuchia từng nhập khẩu khoảng 8.000 - 9.000 con heo sống mỗi ngày từ Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, khi các công ty chăn nuôi trong nước tham gia sản xuất, con số này đã giảm xuống.

Đắk Lắk: Dưa hấu "bí" đầu ra khiến người trồng lao đao

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, người trồng dưa hấu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bắt đầu vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, nông dân trồng dưa đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiêu thụ khi thị trường trong và ngoài nước đều bị "đóng băng" thời gian qua. Hiện giá dưa tại ruộng chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg, người dân vẫn phải chấp nhận bán vì đã đến thời kỳ thu hoạch. Mặc dù giá đã giảm xuống thấp, nhưng việc bán ra cũng hết sức khó khăn. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo và kiến nghị các cơ quan chuyên môn tìm hướng hỗ trợ trong khâu tiêu thụ cho người trồng dưa hấu, vận động các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong tỉnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân nhằm kích cầu thị trường nội tỉnh.

Giá gạo Ấn Độ, Thái Lan cao nhất kể từ giữa năm 2021

Giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ trong tuần này đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 6/2021, trong khi giá gạo của Thái Lan cũng được đẩy lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 7/2021. Tuần này, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ được bán ở mức 367-375 USD/tấn, mức cao nhất kể từ 24/6/2021, đồng thời tăng từ mức giá 359-363 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng tăng lên 404-405 USD/tấn, mức cao nhất kể từ giữa tháng 7/2021, từ mức tương ứng 390-402 USD/tấn của tuần trước đó. Nguyên nhân giá gạo tăng được cho là do gần Tết nguyên đán, nhu cầu tăng khiến giá gạo được đẩy lên. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 395- 405/tấn, tăng so với mức 395- 400 USD/tấn của tuần trước.