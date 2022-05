Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã đồng ý cho 103 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều tại Bắc Giang. Đây là thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 16/5

Hơn 100 thương nhân Trung Quốc sẽ đến Bắc Giang thu mua vải thiều

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã đồng ý cho 103 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều tại Bắc Giang. Những người này sẽ được nhận thị thực tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn với ký hiệu VR. Ngoài số thương nhân trên, tính đến ngày 10/5, UBND huyện Lục Ngạn còn nhận được danh sách gần 30 thương nhân Trung Quốc khác đăng ký nhập cảnh vào Việt Nam và đến Lục Ngạn thu mua vải thiều. Hiện số người này đang được cơ quan chức năng hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký nhập cảnh. Việc thương nhân Trung Quốc sang thu mua trực tiếp vải thiều của Bắc Giang trong năm nay sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm.

Thanh long tăng giá trở lại

Còn hiện giờ, thương lái đến tận vườn mua với giá 15.000 đồng/kg đối với thanh long ruột đỏ loại 1 và từ 10.000 đồng/kg đối với thanh long loại 2. Hiện nay, nông dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang thu hoạch đợt thanh long chính vụ trong năm. Với giá bán từ 10-15.000 đồng/kg, các nhà vườn trồng thanh long phấn khởi, yên tâm đầu tư vào cây trồng này sau thời gian giảm giá mạnh. Là vùng chuyên canh thanh long lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, huyện Chợ Gạo có 7.419 ha diện tích cây thanh long; trong đó, diện tích thanh long đang cho trái là 5.775 ha. Năm 2022, để phát huy hiệu quả vùng chuyên canh, huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai Đề án phát triển cây thanh long đến năm 2025 cũng như định hướng nông dân sản xuất và chứng nhận VietGAP, GlobalGAP cho cây thanh long trong nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh của cây trồng đặc sản trên thị trường trong và ngoài nước.

Nhật Bản tăng nhập khẩu trái chuối từ Việt Nam

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản cho biết, nhập khẩu trái chuối của thị trường Nhật Bản trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 244,3 nghìn tấn, trị giá 22,4 tỷ Yên (tương đương 171,2 triệu USD), giảm 2,5% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là thị trường cung cấp trái chuối lớn thứ 7 cho thị trường Nhật Bản trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 1,5 nghìn tấn, trị giá 166 triệu Yên (tương đương 1,3 triệu USD), tăng 38,5% về lượng và tăng 30,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng nhập khẩu trái chuối từ Việt Nam chỉ chiếm 0,6% trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. Nhật Bản đang nhập khẩu chuối từ nhiều nơi như Ecuador, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp nhập khẩu, trái chuối Việt Nam ngon và vị cũng tốt hơn. Với giá bán cạnh tranh và chất lượng tốt, trái chuối Việt Nam có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở thị trường Nhật Bản.

Giá cà phê có thể tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn

Thị trường cà phê trong nước giao dịch khá trầm lắng. Giá giảm xuống mức thấp, trong khi giá vật tư phân bón tăng cao. Ngày 9/5, giá cà phê robusta tại thị trường nội địa giảm 400 đồng/kg so với ngày 29/4, xuống còn 41.000 đồng/ kg tại tỉnh Đắk Lắk; 40.400 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng; 40.900 đồng/ kg tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Nông. Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tốc độ giảm giá cà phê sẽ chậm lại sau khi Tổ chức Cà phê Quốc tế đưa ra Báo cáo Thị trường tháng 3.