Chuyển động Nhà nông 18/12: Hà Giang, Lạng Sơn chủ động phòng chống rét đậm, rét hại cho vật nuôi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các đêm 18-22/12, nhiệt độ ở miền núi xuống ngưỡng 3-5 độ C, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng... Trong khi đó, khu vực núi cao khả năng ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ 0 độ C. Do đây là đợt rét khô, việc hình thành mưa tuyết sẽ không xảy ra. Thay vào đó, người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi, cây trồng. Nhiệt độ giảm sâu 2 ngày qua khiến nhiều gia đình tại Sa Pa (Lào Cai) đã phải chủ động lùa trâu bò từ rừng về nhà để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, tránh trường hợp trâu chết vì đói rét.