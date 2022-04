Khảo sát tại các cửa hàng và chợ truyền thống ở TP HCM cho thấy, vải chín sớm hiện đã có trên các kệ hàng trái cây. Giá mỗi kg dao động 100.000-130.000 đồng, trong khi năm ngoái chỉ khoảng 50.000-60.000 đồng. Thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 18/4: Vải chín sớm được bán với giá 130.000 đồng/kg

Vải chín sớm hay còn gọi là vải u hồng, chủ yếu được trồng ở Tây Nguyên, thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Khảo sát tại các cửa hàng và chợ truyền thống ở TP HCM cho thấy, vải chín sớm hiện đã có trên các kệ hàng trái cây. Giá mỗi kg dao động 100.000-120.000 đồng, trong khi năm ngoái chỉ khoảng 50.000-60.000 đồng. Ở những cửa hàng trái cây cao cấp, vải chín sớm cũng được bày bán trên các kệ với giá lên tới 130.000 đồng một kg. Theo các chủ cửa hàng, giá ở đây cao hơn các chợ truyền thống vì quả được chọn kỹ. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, hiện diện tích trồng vải của tỉnh trên 1.313 ha, tăng hơn 5 lần so với năm 2015, chiếm 3,6% so với tổng diện tích cây ăn quả. Phần lớn diện tích vải tập trung nhiều ở Ea Kar, M’Đrăk, Krông Păc, Krông Ana, Buôn Hồ, Krông Năng. Tỉnh này đang tích cực mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tích cực hướng sản xuất theo quy trình VietGAP giúp cây vải phát triển bền vững.

Giá tiêu xuất khẩu tháng 3 tăng mạnh gần 60%

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 3 đạt 23,7 nghìn tấn, trị giá 111,7 triệu USD, tăng 63,6% về lượng và tăng 69,3% về trị giá so với tháng 2; giảm 24,4% về lượng, nhưng tăng 20,5% về trị giá so với tháng 3/2021. Tính chung quý I, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 54 nghìn tấn, trị giá 251 triệu USD, giảm 12% về lượng, nhưng tăng 39% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Cục Xuất nhập khẩu cho rằng nhiều khả năng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới, bởi các yếu tố cản trở xuất khẩu như căng thẳng địa chính trị, dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Hàng trăm ha lúa chết rũ, nông dân bất lực vì không còn vốn để gieo cấy lại

Mưa lũ bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khiến hàng trăm ha lúa ngập nặng. Ghi nhận của PV Dân Việt, tại xã Hồng Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình), mặc dù đã tức tốc cứu lúa sau lũ, nhưng vẫn có gần 600 ha lúa bị hư hại hoàn toàn, nhiều nông dân ngậm ngùi mất trắng vụ mùa. Theo Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, mưa lớn hồi đầu tháng 4 đã gây ngập úng 6.122 ha lúa, gần 543 ha hoa màu các loại, trên 900 ha lúa - cá, tổng thiệt hại toàn tỉnh này ước tính gần 131 tỷ đồng.

Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ một số địa phương

Giá heo hơi hôm nay 18/4 ghi nhận tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số địa phương trên cả nước. Cụ thể, hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình nhích nhẹ một giá, hiện thu mua với giá 54.000 đồng/kg, cùng với Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam và TP Hà Nội. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận và Đắk Lắk giá heo hơi giữ vững vị trí xếp cuối với giá 54.000 đồng/kg. Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, Sóc Trăng đang thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng/kg. Hai tỉnh Bình Phước và Long An tăng 2.000 đồng/kg lên mức 56.000 đồng/kg, cùng với Bình Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu và Bến Tre. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng rải rác ở hai miền Bắc - Nam, trong khi đi ngang tại miền Trung, Tây Nguyên. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 53.000 - 58.000 đồng/kg.