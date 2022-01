Chuyển động Nhà nông 19/01: 1.000 tấn mít tham gia xúc tiến tại Australia

200 tấn mít đông lạnh loại 1, tương đương 1.000 tấn mít nguyên liệu đã được các nhà nhập khẩu Australia đăng ký tham gia chương trình xúc tiến do Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

1.000 tấn mít tham gia xúc tiến tại Australia

Theo đó, 200 tấn mít đông lạnh loại 1, tương đương 1.000 tấn mít nguyên liệu đã được các nhà nhập khẩu, chủ lực là Công ty VINREC Australia đăng ký tham gia chương trình xúc tiến do Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức. Ngay trong tuần này và đến Tết Nguyên đán sắp tới, 30 tấn mít thành phẩm thương hiệu VINRECT-HT (tương đương 150 tấn mít nguyên liệu) được ra thị trường. Ngoài ra có khoảng 10 tấn thành phẩm của các doanh nghiệp khác cũng đồng hành, tham gia.

Số mít còn lại theo kế hoạch xúc tiến sẽ được doanh nghiệp tại Việt Nam thu mua, chế biến. Công ty VINREC Australia nhất trí với Thương vụ triển khai ngay kho tại Australia với diện tích đủ lớn và hạ tầng hoàn chỉnh, đồng thời có quy trình thu mua, xác định đưa mít trở thành mặt hàng nông sản chủ lực của doanh nghiệp.

Cả nước có 463.000ha cây trồng được chứng nhận VietGAP

Bộ NN&PTNT cho hay, năm 2021 đã chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai các nội dung đề án, chương trình về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sảduongemn xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc... Đến nay, cả nước đã có 463.000ha cây trồng được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP; 16.991ha diện tích nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận VietGAP; 924 trang trại và 1.249 hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAP. Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, việc sản xuất nông nghiệp an toàn là hướng đi tất yếu để tạo nguồn thực phẩm sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; phối hợp với các bộ, ngành xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn...

Giá cá ngừ đại dương cao kỷ lục

Giá cá ngừ đại dương ở các tỉnh Nam Trung bộ đạt ở mức cao kỷ lục trong vòng nhiều năm qua. Từ mức giá chỉ 100.000 đồng/kg vào giữa năm 2021, giá cá ngừ tăng liên tục và hiện được thu mua ở mức 145 - 149.000/kg đối với loại 30kg/con trở lên, giá bán trên được xem là cao nhất khoảng 5 năm trở lại đây. Theo các doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương, sở dĩ giá cá hiện tăng mạnh do nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến của các nhà máy đang thiếu hụt nghiêm trọng. Cùng với đó, thị trường xuất khẩu cá ngừ sang các nước như Mỹ, Canada, Châu Âu…cũng ăn mạnh. Từ đó, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá ngừ cạnh tranh đẩy giá cá thu mua lên để chế biến phục vụ các đơn hàng.

Bình Định quy hoạch 375 ha vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Việc phê duyệt dự án có diện tích 375 ha này, nhằm tạo tiền đề để kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nói chung, và ngành tôm có ứng dụng công nghệ cao nói riêng. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ hình thành khu sản xuất tôm giống, nghiên cứu quy trình nuôi, sản xuất tôm thương phẩm, chế biến thức ăn, chế biến tôm và các ngành công nghiệp phụ trợ, đào tạo, tiếp nhận, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ ngành tôm của tỉnh, miền Trung và cả nước. Ngoài ra đây sẽ là nơi tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, trình diễn công nghệ và sản phẩm tôm ứng dụng công nghệ cao; thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong phát triển tôm.