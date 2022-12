Chuyển động Nhà nông 19/12: Nghệ An chủ động phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm

Tại Nghệ An đang xảy ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng, với nhiệt độ phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi xuống thấp hơn 0 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại lớn nhất trong vòng 2 năm qua tại địa phương. Tại xã Na Ngoi (huyện miền núi Kỳ Sơn) đã xuất hiện băng tuyết phủ trắng cây cối và mái nhà của người dân. Các ngành, địa phương trong tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại diện rộng và kéo dài, trong đó, chú trọng thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi.