Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi hoàn thành các nghiên cứu, khảo nghiệm, vaccine phòng chống dịch tả lợn Châu Phi dự kiến được công bố trong tháng 4/2022. Thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 20/4.

Cố gắng hoàn thiện các thủ tục, công bố vaccine dịch tả lợn Châu Phi trong tháng 4/2022



Với năng lực sản xuất hơn 5 triệu liều vaccine/tháng, AVAC Việt Nam đã báo cáo Cục Thú y và tiến hành nghiệm vaccine dịch tả lợn Châu Phi tại hai trang trại quy mô hàng trăm con. Kết quả được đánh giá khả quan, khi toàn bộ số lợn tiêm vaccine đều khỏe mạnh sau khi bị công cường độc.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, đến nay các công đoạn nghiên cứu vaccine dịch tả lợn Châu Phi, bao gồm các công đoạn, nghiên cứu, đánh giá virus, môi trường, quy trình sản xuất đã cơ bản hoàn thành; trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý của nghiên cứu cũng cơ bản hoàn thiện.

Dự kiến trong tháng 4/2022, Hội đồng Khoa học của Bộ NNPTNT sẽ họp 2 phiên để chốt vấn đề này. Cùng đó, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ phối hợp Cục Thú y và những nhà khoa học rà soát những công đoạn cuối, trước khi Bộ NNPTNT công bố vaccine dịch tả lợn Châu Phi, đưa vào sử dụng.

Doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua cá ngừ phục vụ xuất khẩu

Hiện tình hình xuất khẩu cá ngừ sang thị trường EU, Mỹ tiêu thụ khá tốt. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đang bắt đầu đẩy mạnh thu mua nguyên liệu để chuẩn bị cho mùa bán hàng sắp tới. Thế nhưng nguyên liệu trong nước không đủ đáp ứng cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Do đó các doanh nghiệp phải nhập nguồn nguyên liệu từ nước ngoài về. Nguồn cung cũng khan hiếm, giá lại tăng cao. Từ đó kéo theo giá nguyên liệu trong nước cũng tăng theo lên đỉnh điểm trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Hiện các doanh nghiệp thu mua cá ngừ đai dương tại Khánh Hòa khoảng 160 ngàn đồng/kg, trong khi đó mấy năm nước, giá cá chỉ dao động từ 110-120 ngàn đồng/kg. Với giá nguyên liệu hiện nay, cộng với các chi phí vận chuyển xuất khẩu tăng cao, các doanh nghiệp sản xuất hầu như lợi nhuận không đáng kể. Theo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, tính đến 12/4, toàn tỉnh khai thác thủy sản ước đạt 25.470 tấn. Trong đó, sản lượng cá ngừ mắt to, vây vàng khoảng 990 tấn; các loại cá ngừ khác 6.900 tấn và các loài hải sản khác 17.580 tấn. Hiện một số doanh nghiệp đang liên kết với nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương để đáp ứng nguyên liệu, đồng thời thu mua cá ngừ đại dương cho các tàu liên kết là 165 ngàn đồng/kg, cao hơn 5.000 đồng/kg so với giá thị trường.

Xuất khẩu thủy sản quý II sẽ tiếp tục tăng trưởng

Bất chấp căng thẳng chính trị làm gián đoạn xuất khẩu thuỷ sản sang Nga và Ukraine, chi phí vận tải, nguyên vật liệu tăng nhưng xuất khẩu thủy sản quý I vẫn tăng trưởng khả quan 40% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 2,4 tỷ USD, theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản (VASEP). Với những tín hiệu tích cực này, trao đổi với người viết, bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO cho rằng xuất khẩu thủy sản trong tháng 4 và quý II sẽ tiếp đà tăng trưởng khi nhu cầu tiêu thụ ở thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc,… tăng bật sau hai năm dồn nén bởi Covid-19. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng cho rằng xuất khẩu thủy sản quý I đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay, báo hiệu một năm xuất khẩu thủy sản có nhiều triển vọng tăng trưởng tốt.

Mỹ đối mặt với đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất kể từ năm 2015

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 18/4 đã công bố các số liệu mới nhất cho thấy nước này đang phải hứng chịu đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất kể từ năm 2015 với hàng chục triệu gia cầm nuôi bị tiêu hủy. Đáng chú ý, dịch cúm gia cầm còn ảnh hưởng đến nhiều loài chim hoang dã ở hầu hết các bang, trong đó có đại bàng đầu trắng. Theo USDA, chim hoang dã có thể bị lây nhiễm cúm gia cầm và không có dấu hiệu mắc bệnh. Những loài chim hoang dã này sau đó có thể mang virus đến các khu vực khác khi di cư và lây nhiễm cho gia cầm trong các trang trại chăn nuôi. Dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh mẽ đã gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi gia cầm của Mỹ, khiến giá thịt và trứng gia cầm trong nước tăng. Kể từ ngày 3/4, hơn 23 triệu con gia cầm ở các trang trại chăn nuôi thương mại của Mỹ đã bị tiêu hủy, trong đó có gà và gà tây. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết nguy cơ cúm gia cầm lây lan sang người hiện vẫn ở mức thấp.