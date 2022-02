Do thời tiết mưa rét, nhu cầu mua hương liệu xông hơi hỗ trợ điều trị Covid-19 tăng đột biến khiến giá nhiều mặt hàng rau, củ tăng gấp 2-3 lần. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 22/2.

Giá rau xanh tăng mạnh giữa mùa dịch

Do thời tiết mưa rét, nhu cầu mua hương liệu xông hơi hỗ trợ điều trị Covid-19 tăng đột biến khiến giá nhiều mặt hàng rau, củ tăng gấp 2-3 lần, đặc biệt là sả, gừng, chanh. Ghi nhận tại một số chợ ở Hà Nội, nhiều loại rau xanh tăng giá mạnh như bắp cải tăng giá từ 7.000-8.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg, rau cải 30.000 đồng/bó, súp lơ xanh 50.000 đồng/kg; các loại rau mùi như hành, ngò, rau thơm khoảng 50.000 đồng/kg..., tăng 3.000-8.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Đáng chú ý, các mặt hàng lá xông hỗ trợ điều trị Covid-19 tăng đột biến và khan hàng. Giá chanh từ 20.000 đồng lên 30.000-35.000 đồng/kg, gừng tăng lên 40.000-50.000 đồng/kg, sả từ 10.000-12.000 đồng lên 35.000 đồng/kg, tía tô 20.000-25.000 đồng/kg…Tiểu thương này cũng cho biết giá rau tăng mạnh nhưng nhu cầu tăng trong khi nguồn cung rất khan hiếm, không có đủ hàng để nhập. Theo các tiểu thương, sau Tết Nguyên đán, thông thường giá rau củ sẽ tăng vì đây là thời điểm kết thúc vụ rau, người dân thu hoạch hết lứa rau cũ, trồng lứa rau mới nên nguồn cung hạn chế hơn. Chưa kể, sau Tết thời tiết liên tục mưa, rét cũng ảnh hưởng đến các vùng trồng, thu hoạch rau.

Nâng cao chất lượng trái xoài xuất khẩu

Tỉnh Đồng Tháp là địa phương trọng điểm về sản xuất cây ăn trái; trong đó diện tích trồng xoài của tỉnh gần 13.000 ha, sản lượng gần 113.000 tấn/năm. Diện tích xoài được nâng cao chất lượng để xuất khẩu bằng phương pháp trồng theo chuẩn VietGAP là hơn 353 ha, GlobalGAP là 55 ha. Xoài được trồng rải vụ quanh năm và được bao trái để đảm bảo an toàn và mẫu mã đẹp. Nhờ nâng cao chất lượng mà vùng trồng xoài ở Đồng Tháp đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Mới đây nhất, tỉnh Đồng Tháp xuất lô xoài đầu tiên vào ngày 19/2/2022, sang thị trường châu Âu (Hà Lan), với số lượng 3 tấn xoài Cát Chu. Cây xoài ở Đồng Tháp cho lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa khoảng 10 lần. Ngành hàng xoài Đồng Tháp đã áp dụng rộng rãi hướng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giúp tăng thu nhập so với lối canh tác truyền thống trước đây. Hiện Đồng Tháp đã đăng ký 62 mã vùng trồng để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với 3.927 ha; 45 mã vùng trồng để xuất khẩu sang thị trường các nước phát triển khác với 988 ha.

Giá cua biển giảm gần một nửa

Hai tuần qua, giá cua biển ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh dù lượng cua nuôi trong dân không còn nhiều. Người dân khai thác cua ở khu vực bãi bồi ven biển Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng cũng không trúng đậm cua gạch như thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trưa 21/2, giá cua gạch loại 2-3 con/kg được vựa hải sản bán cho khách là 650.000 đồng/kg, giảm một nửa so với tháng trước. Cua thịt loại 2-3 con/kg giá giảm còn 450.000-470.000 đồng/kg.

Tại nhà hàng, do người dân miền Tây vẫn còn đi du lịch nên giá ghẹ chưa giảm, dao động 350.000-500.000 đồng/kg. Giá ghẹ tại chợ 180.000-250.000 đồng/kg, loại 4-6 con/kg.

Việc giá cua bất ngờ giảm được cho là ảnh hưởng của việc ùn tắc nông sản tại cửa khẩu Trung Quốc, cua không xuất khẩu được mà chỉ phục vụ nhu cầu trong nước. Thương lái bắt đầu thu mua chậm, khiến giá cua bị giảm sâu.

Hội Nông dân Nghệ An tặng bà con 4.000 áo ấm chống rét cho trâu bò



Vừa qua, tại bản Trung Thành, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến và trao cho các hộ dân vật tư chống rét cho vật nuôi. Để tránh những thiệt hại nặng nề cho đàn trâu, bò trong đợt rét này, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tuyên truyền để hội viên chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, sử dụng tấm bạt hoặc các bao tải đan lại, các tấm phên bằng các vật dụng khác nhau để che chắn quanh chuồng cũng như tăng cường thức ăn đốt lửa giữ ấm cho vật nuôi. Khi nhiệt độ xuống thấp thì bà con cần đảm bảo giữ ấm gia súc bằng cách mặc áo ấm cho trâu, bò. Được biết, dịp này, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 5 huyện miền núi cao gồm Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong 4.000 chiếc "áo ấm" cho trâu, bò chống rét.