Chuyển động Nhà nông 23/4: Hạt điều Việt Nam chiếm thị phần áp đảo ở Anh

Chuyển động Nhà nông 23/4.

Hạt điều Việt Nam chiếm 90% thị phần ở Anh

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 2 tháng đầu năm 2022, Anh nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt 3,41 nghìn tấn, trị giá 22,53 triệu USD, tăng 14,3% về lượng và tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh tăng từ 78,72% trong 2 tháng đầu năm 2021 lên 90,95% trong 2 tháng đầu năm 2022, chiếm thị phần áp đảo và có khoảng cách rất xa so với các nguồn cung đứng sau như Ấn Độ (chiếm 2,83%), Hà Lan (2,12%), Bờ Biển Ngà (156%) …

Xuất khẩu tôm quý 1 đạt gần 1 tỷ USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm trong quý 1 tăng tới 44% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 955 triệu USD. 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam. Trong quý 1, giá trị xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt gần 195 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ. EU là thị trường lớn thứ 2 của tôm Việt Nam. Xuất khẩu tôm sang EU trong quý đầu năm nay đạt hơn 159 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang 3 thị trường đơn lẻ chính trong khối là Hà Lan, Đức và Bỉ tăng lần lượt 77%, 59% và 82%. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc trong quý 1 đạt trên 106 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tốt cho xuất khẩu tôm sang thị trường này sau năm 2021 trầm lắng.

Giá sầu riêng đầu vụ tăng mạnh

Những ngày cuối tháng 4, sầu riêng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu vào vụ. Theo khảo sát, giá sầu riêng tại các vườn ở Hậu Giang, Tiền Giang đang được bán 50.000-55.000 đồng/kg, tăng 10.000-15.000 đồng (khoảng 30%) so với cùng kỳ năm trước. Ghi nhận tại các chợ lẻ và đầu mối bán sầu riêng ở TP HCM cũng cho thấy giá mặt hàng này đang tăng 60-70% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 110.000 đồng một kg với Ri 6 và 100.000 đồng với loại chuồng bò. Ở các cửa hàng trái cây, giá Ri 6 đang được bán ở mức 130.000-150.000 đồng một kg (loại chưa tách vỏ), tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải giá sầu riêng tăng cao, các tiểu thương cho rằng do chi phí đầu vào cao và giá vận chuyển đắt đỏ. Giá vận chuyển hiện tăng 20-30%, thậm chí có nơi tăng 50%.

Nông dân Sơn La phấn khởi vì mận đầu mùa được giá

Hiện nay, mận tam hoa ở Sơn La đã bắt đầu bước vào kỳ chính vụ. Hầu hết mận được tiêu thụ thông qua thương lái trong và ngoài tỉnh có đầu mối tại địa bàn các xã, sau đó tiếp tục đưa về các tỉnh, thành như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… Tuy mới đầu vụ nhưng nông dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã bán được hơn 1.700 tấn quả mận tươi với giá cao. Mận đầu vụ được thương lái thu mua với giá khá cao. Mận tam hoa dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg tùy từng loại quả; hiện vào vụ, mận tam hoa bán trung bình là 10.000 đồng/kg; mận hậu có giá bán dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, loại đẹp là 50.000 đồng/kg, tuy nhiên sản lượng bán chưa nhiều. Tổng diện tích các loại cây ăn quả trên địa bàn thành phố Sơn La hiện có 4.100 ha; sản lượng ước đạt gần 25.000 tấn, trong đó, sản lượng mận đạt hơn 18.000 tấn.