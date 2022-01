Chuyển động Nhà nông 25/01: Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại

Sáng 25/1, Chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc đã chính thức khôi phục thông quan tại Pò Chài, Bằng Tường (phía Việt Nam là Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn). Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Bộ Công Thương cho biết sáng ngày 25/1, Chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc đã chính thức khôi phục thông quan tại Pò Chài, Bằng Tường (phía Việt Nam là Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, để củng cố và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Quảng Tây đã tạm dừng thông quan hàng hóa tại Pò Chài từ ngày 18/12/2021. Sau chuyến công tác tại các cửa khẩu biên giới Lạng Sơn và Quảng Ninh của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Quảng Tây quyết định khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu này để phối hợp với Việt Nam giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu hiện nay.

Giá tôm biến động trái chiều trước Tết Nguyên đán

Những ngày giáp Tết, giá tôm thẻ ở các tỉnh ĐBSCL giảm nhẹ trong khi tôm sú lại có mức tăng mạnh. Giá tôm thẻ loại 20 con được bán với giá 230.000 đồng/kg, 100 con 97.000 đồng/kg, giảm 10.000 – 15.000 đồng/kg. Tương tự, giá tôm càng xanh cũng chỉ còn 280.000 đồng/kg loại 10 con, giảm 50.000 đồng/kg so với trước đó. Ở chiều ngược lại, giá tôm sú lại tăng bật vì dịch Covid-19, người dân ít thả nuôi, nguồn cung khan hiếm. Giá tôm sú tươi sống ở Sóc Trăng loại 10 con giá 480.000 - 500.000 đồng/kg, cao hơn năm trước gần 100.000 đồng/kg.

Xuất khẩu rau quả tăng 8% trong năm 2021 bất chấp dịch Covid-19

Theo Cục Xuất nhập khẩu, mặc dù chịu ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 trong quý III/2021, nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rau quả ở mức cao trong nửa đầu năm 2021 đã góp phần thúc đẩy ngành hàng rau tăng trưởng khá trong năm 2021. Cụ thể, quả tươi chiếm 66,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong 11 tháng năm 2021, giảm 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thanh long là chủng loại quả xuất khẩu chính, tuy nhiên trị giá xuất khẩu chủng loại quả này giảm trong 11 tháng năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 12/2021 ước tính đạt 270 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng trước, nhưng giảm 1,6% so với tháng 12/2020. Tính chung năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ước tính đạt 3,52 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2020. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã năng động, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo xu hướng thị trường, góp phần thúc đẩy ngành rau quả vượt qua khó khăn, đạt được kết quả tích cực trong năm 2021.

Thị trường đồ cúng ông Công ông Táo nhộn nhịp cuối năm

Mỗi năm, cứ bắt đầu từ dịp rằm tháng chạp cho đến hết 30 tết, con phố Gia Ngư - chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại trở nên đông đúc. Đây là nơi hầu hết người dân sống tại các quận trung tâm tại Hà Nội lựa chọn để sắm những món đồ phục vụ mâm cỗ cúng gia tiên những ngày Tết nguyên đán.

Tại đây, món gà luộc được xem là thứ đồ hot nhất. Những con gà được bán với giá nửa triệu 1 con nhưng thực khách cũng phải tranh giành nhau mới có thể mua được. Gà cứ được làm liên tục ra từng đợt bày trên bàn, đến đâu hết đến đó.

Trong những dịp như Rằm tháng Chạp, 23 tháng Chạp, 30 Tết là thời điểm kinh doanh mạnh nhất tại khu phố này, khi mỗi cửa hàng phải huy động nhân lực thịt gà từ tờ mờ sáng, thịt cả vài trăm con gà mỗi ngày. Cũng chính vì nhu cầu tăng cao hơn so với khả năng phục vụ nên tới khu chợ này vào những ngày cao điểm, việc bán những con gà có giá tới nửa triệu đồng chỉ trong vòng "1 nốt nhạc" khiến ai cũng phải bất ngờ.

Không chỉ bán gà luộc nguyên con, mà gà sơ chế để cho các bà nội trợ mang về tự làm, hay dịch vụ vận chuyển đến tận nhà cũng được dịp tất bật. Theo những gia đình kinh doanh lâu năm trên tuyến phố này, do dịch bệnh nên chắc hẳn năm nay nhu cầu sẽ giảm đi, nhưng con phố này cũng không tránh khỏi tình trạng đông đúc.