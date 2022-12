Chuyển động Nhà nông 25/12: Việt Nam là nhà cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc, việc nhập khẩu xoài của Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2022 đạt 22.000 tấn, trị giá 95,3 triệu USD, tăng 4,1% về lượng và tăng 8,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá xoài nhập khẩu bình quân vào Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2022 đạt 4.326,2 USD/tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2022, đạt 1.700 tấn, trị giá 7,4 triệu USD, tăng 19,1% về lượng và tăng 24,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.