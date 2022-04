Chuyển động Nhà nông 25/4: Giá tiêu tiếp tục đi xuống

Giá tiêu hôm nay (25/4) tiếp tục giảm 500 - 1.000 đồng/kg tại thị trường nội địa. Hiện tại, mức giá cao nhất theo ghi nhận là 78.000 đồng/kg. Thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 25/4.

Cả nước có 545,3 triệu cây giống để trồng rừng

Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị cây giống để trồng rừng và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Đến nay, cả nước đã chuẩn bị được 545,3 triệu cây giống, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước; diện tích trồng rừng mới tập trung ước đạt 35.300ha, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021, tập trung ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3.138,5 nghìn mét khối, tăng 3,6% so cùng kỳ; sản lượng củi khai thác ước đạt 4,7 triệu ste, tăng 0,9%.

Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ những dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định pháp luật; tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện quy định của Luật Lâm nghiệp.

Giá tiêu hôm nay 25/4

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay tiếp tục đi xuống với mức điều chỉnh là 500 - 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai ghi nhận mức giảm 500 đồng/kg của giá tiêu về mức 76.000 đồng/kg. Cùng giảm 500 đồng/kg còn có hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với chung mức giá tiêu tại đây là 77.000 đồng/kg.

Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá thu mua hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai đang ở mức thấp nhất là 75.500 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại hai tỉnh Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt là 77.000 đồng/kg và 78.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá thịt heo đi ngang

Đầu tuần ngày (25/4), giá thịt heo mát Meat Deli từ trang vinmart.com tiếp tục ghi nhận không có thay đổi mới. Hiện, các sản phẩm thịt heo đang được bán với giá trong khoảng 129.900 - 189.900 đồng/kg. Cụ thể, giá hai sản phẩm nạc vai và nạc dăm heo vẫn được duy trì tại mức 149.900 đồng/kg. Tương tự, mức giá thấp nhất hiện là 129.900 đồng/kg của sản phẩm thịt heo xay loại 1.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền liên tục ổn định so với tuần qua. Hiện, các sản phẩm thịt heo đang được bán với giá trong khoảng 65.000 - 154.000 đồng/kg. Cụ thể, giá sản phẩm sườn non heo duy trì ở mức cao nhất là 154.000 đồng/kg. Tương tự, các sản phẩm còn lại tại đây đều đang ghi nhận giá bán dao động từ 65.000 đồng/kg đến 124.000 đồng/kg.

Xuất khẩu mực chế biến tăng cao nhất trong quý 1/2022

Theo số liệu của Hải quan, xuất khẩu (XK) mực, bạch tuộc của Việt Nam trong quý đầu tiên của năm 2022 đạt trên 156 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu các sản phẩm mực, bạch tuộc XK, mực chiếm 54,6%, còn lại bạch tuộc chiếm 45,4%. Quý 1 năm nay, giá trị XK mực tăng 40% trong khi bạch tuộc tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021. Nhu cầu NK các sản phẩm mực và bạch tuộc chế biến có xu hướng tăng mạnh trong quý đầu năm.

Giá trị XK các sản phẩm mực đều tăng trong đó mực khô/nướng và mực sống/tươi/đông lạnh tăng lần lượt 33% và 38%. Đáng chú ý, giá trị XK mực chế biến tăng mạnh nhất 99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Top các thị trường NK mực, bạch tuộc lớn nhất lần lượt gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc & Hongkong, Thái Lan, EU, Mỹ, Malaysia, Đài Loan, Israel, chiếm 98,4% tổng giá trị XK mực, bạch tuộc của Việt Nam.