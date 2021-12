Để gỡ vốn khi không xuất khẩu được do ùn tắc tại cửa khẩu Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp đã đưa hàng về Hà Nội bán với giá rẻ. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 26/12

Tắc cửa khẩu, trái cây quay về Hà Nội chờ giải cứu

Việc Trung Quốc siết chặt biên giới để phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến hàng nghìn xe vận chuyển hoa quả bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Để gỡ vốn khi không xuất khẩu được, nhiều doanh nghiệp đã đưa hàng về Hà Nội bán với giá rẻ.

Thông tin từ các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Hà Nội như AEON, Co.op Mart cho thấy những đơn vị này sẵn sàng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm mít Thái đang ách tắc khi xuất khẩu. Tuy nhiên đại diện các doanh nghiệp này cho biết, sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, các doanh nghiệp này chấp nhận bán hàng không lợi nhuận để kích cầu tiêu dùng.

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng mạnh trở lại

Theo Undercurrent News, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 11 tăng mạnh nhất trong năm nay. Theo đó, xuất khẩu các sản phẩm cá tra tăng 44,4% so với tháng 10 lên hơn 78 nghìn tấn.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra năm nay sẽ đạt khoảng 1,54 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2020. Trung Quốc vẫn là thị trường số 1 khi chiếm 28% tỷ trọng xuất khẩu cá tra của Việt Nam, tiếp theo là thị trường Mỹ 22%.

Giá cá tra nguyên liệu trong nửa đầu năm 2021 tại ĐBSCL thấp và thiếu ổn định. Do đó, VASEP cho rằng cần phải xem xét thêm lượng hàng dự trữ của các nhà xuất khẩu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cảnh báo nguy cơ thiếu cá tra nguyên liệu trong nửa đầu năm 2022.

Thị trường hoa Tết ở Nam Trung Bộ: Đối diện nhiều thách thức

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các nhà vườn trồng hoa ở Nam Trung Bộ (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) đã chuẩn bị nhiều loại hoa đẹp sẵn sàng cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, vụ hoa Tết năm nay, Nam Trung Bộ phải trực tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa, lũ, bão lớn làm ảnh hưởng đến việc trồng, chăm sóc. Ngoài tác động của thiên tai, dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều nông hộ thấp thỏm lo lắng về đầu ra cho vụ hoa cuối năm. Người trồng hoa lo lắng vì thiếu thị trường tiêu thụ lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang bởi những nơi này bị ảnh hưởng rất lớn của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, người trồng hoa lo khâu vận chuyển hoa đi các tỉnh sẽ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch. Do vậy, năm nay sản lượng hoa của các tỉnh Nam Trung Bộ cung ứng cho thị trường Tết được dự báo sẽ giảm mạnh so với các năm trước.

EC tăng tần suất kiểm tra thanh long xuất sang châu Âu

Tin từ Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) vừa cho biết: Ủy ban châu Âu đã ra quyết định, tăng tần suất kiểm tra đối với các lô hàng xuất khẩu thanh long của Việt Nam từ 10% lên 20%. Được biết, ngoài thanh long, một sản phẩm khác có nguồn gốc từ Việt Nam là mỳ ăn liền cũng bị tăng tần suất kiểm tra lên 20%. Cùng với một số sản phẩm từ các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, mỳ ăn liền của Việt Nam có nguy cơ ô nhiễm ethylene oxide. Kết luận này dựa trên căn cứ số lượng thông báo trên hệ thống RASFF.