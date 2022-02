Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam bao gồm 1.679 hoạt chất với 4.071 tên thương phẩm. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Những thuốc bảo vệ thực vật được buôn bán, sử dụng tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã ký ban hành thông tư 19-2021 quy định danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam bao gồm 1.679 hoạt chất với 4.071 tên thương phẩm.

Trong đó, nhóm thuốc trừ sâu chiếm nhiều nhất với 660 hoạt chất và 1.563 tên thương phẩm. Tiếp đến là thuốc trừ bệnh có 617 hoạt chất với 1.377 tên thương phẩm, thuốc trừ cỏ có 245 hoạt chất với 698 tên thương phẩm...

Thông tư này cũng quy định 31 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam bao gồm các hoạt chất: 2.4.5 T, Captan, Captafol, Methamidophos, Aldrin, Carbofuran, Chlordane, Methyl Parathion, BHC,Lindane...

Giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 1 đạt 163,3 nghìn tấn, trị giá 370,57 triệu USD, giảm 3,6% về lượng và giảm 2,2% về trị giá so với tháng 12/2021, nhưng tăng 1,4% về lượng và tăng 32,1% về trị giá so với tháng 1/2021.

Tháng 1, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.269 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng 12/2021 và tăng 30% so với tháng 1/2021.

Cục Xuất nhập khẩu Dự báo giá cà phê toàn cầu tiếp tục tăng. Nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất cơ bản trong phiên họp tới, tác động tích cực lên giá hàng hóa. Bên cạnh đó, thị trường đặt kỳ vọng lớn vào châu Âu và Mỹ mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu.

Xuất khẩu cá tra năm 2022 dự báo đạt 1,6 tỷ USD

Tổng cục Thủy sản cho biết giá bán cá tra hiện dao động 29.500 - 30.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 5.500 đồng/kg so với cuối năm 2021. Theo thống kê của Hiệp hội xuất khẩu và chế biến thủy sản (VASEP), xuất khẩu cá tra trong năm 2022 tăng 20 - 25% so với năm 2021, giá cá tra xuất khẩu dự kiến tăng khoảng 5%. Hiện, các thị trường như Mỹ đang ở mức giá cao 3,95 USD/kg, Trung Quốc cũng tăng cao hơn so với quý IV/2021. Ngành nông nghiệp kỳ vọng năm 2022, ngành cá tra dự kiến sản xuất khoảng từ 1,6 - 1,7 triệu tấn cá tra thương phẩm; kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt trên 1,6 tỷ USD. Xuất khẩu cá tra đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để có thể trở lại thời hoàng kim.

Cao Bằng tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu

Ngày 25/2, phía Trung Quốc đã thông báo tạm dừng thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng. Quyết định này được phía Trung Quốc đưa ra sau khi phát hiện một lái xe trung chuyển người Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, với việc Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tạm dừng thông quan, hiện không còn cửa khẩu nào ở Cao Bằng có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước đó, các cửa khẩu còn lại là Sóc Giang (huyện Hà Quảng), Pò Peo, Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh) đã dừng hoạt động từ nhiều tuần qua.Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã trao đổi với phía Trung Quốc, dự kiến việc thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng sẽ được hoạt động trở lại trong tuần tới.