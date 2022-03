Theo chỉ số giá phân bón Bắc Mỹ trên Green Markets, giá phân bón thế giới hiện nay cao hơn 40% so với cách đây 1 tháng tức trước khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra đây là mức giá cao nhất mọi thời đại được ghi nhận. Thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Hà Nội có 557 trang trại chăn nuôi sử dụng công nghệ chuồng kín

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, toàn thành phố hiện có 557 trang trại chăn nuôi sử dụng công nghệ chuồng kín; 26 trang trại sử dụng công nghệ dây chuyền cho ăn uống tự động; 200 trang trại sử dụng công nghệ bán tự động; 35 trang trại sử dụng công nghệ nuôi trên sàn nhựa…

Để tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn, ứng dụng công nghệ cao, thời gian tới, ngành Nông nghiệp Thủ đô tiếp tục phối hợp với các địa phương quy hoạch khu chăn nuôi theo vùng, xã, trọng điểm, xa khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chú trọng xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn; tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các vùng chăn nuôi tập trung; ưu đãi về thuê đất, mặt nước để thực hiện dự án; hỗ trợ kinh phí xây dựng ban đầu đối với cơ sở chế biến, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm… nhằm cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Giá tiêu hôm nay 26/3: Giữ ổn định ở các vùng trọng điểm

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 77.500 – 80.000 đ/kg. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai, Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 77.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (78.500 đ/kg); Bình Phước (79.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 80.000 đ/kg. Thị trường đang kém sôi động dù vụ thu hoạch đã gần kết thúc.

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, vụ mùa hạt tiêu năm nay bị mất mùa do thời tiết không thuận lợi, dẫn đến nguồn cung giảm.

Dự kiến vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay ở Việt Nam sẽ kết thúc vào giữa tháng 4/2022. Càng gần về cuối vụ, thông tin những vùng tiêu bị giảm sản lượng ngày càng nhiều.

Xuất khẩu tôm sang Anh tăng đột phá

Theo thống kê của cơ quan hải quan, từ đầu năm đến nay xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Anh đạt gần 44 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, riêng mặt hàng tôm chiếm 76%, tăng 55%. Đặc biệt xuất khẩu tôm sú sang thị trường anh tăng đột phá, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Về tín hiệu thị trường Anh năm nay VASEP nhận định đang có tín hiệu tốt với nhu cầu cao và dự báo những tháng tới vẫn duy trì tăng trưởng dương ở mức 2 con số .

Theo chỉ số giá phân bón Bắc Mỹ trên Green Markets, giá phân bón thế giới hồi tuần trước đã cao hơn gần 10% so với tuần trước đó và là mức giá cao nhất mọi thời đại được ghi nhận. Tính chung giá phân bón hiện nay cao hơn 40% so với cách đây 1 tháng tức trước khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra. Hiện nay nông dân nhiều nước ở Châu âu đang chịu cảnh giá phân bón tăng cao. Nhiều người cho biết giá phân bón đã vượt quá khả năng chống chịu của họ. Thiếu phân bón sẽ gây ra giảm sản lượng, giảm sản lượng sẽ gây ra thiếu lương thực, vòng luẩn quẩn này cho thấy sự phụ thuộc của các trang trại trên thế giới. Giới xuất khẩu phân bón của Nga – quốc gia chiếm 14% lượng phân bón xuất khẩu toàn cầu hiện đã tạm dừng mọi giao dịch xuất khẩu. Các chuyên gia nhận định giá phân bón tiếp tục tăng cao sẽ dẫn đến leo thang đói nghèo, vấn nạn phân bón giả, để lại những tác động nghiêm trọng đến sự ổn định toàn cầu.