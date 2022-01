Chuyển động Nhà nông 27/01: Doanh thu từ mai vàng ở Bình Định đạt kỷ lục

Doanh thu từ cây hoa mai vàng truyền thống của tỉnh Bình Định năm nay đạt kỷ lục, lên tới trên 125 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, ông Bùi Văn Cư, cho biết doanh thu từ cây hoa mai vàng truyền thống của tỉnh Bình Định năm nay đạt kỷ lục, lên tới trên 125 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Doanh thu này tập trung cho các vùng trồng mai vàng trọng điểm của thị xã như Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ… Vào đầu tháng Chạp năm nay, việc mua bán hoa mai vàng diễn ra rất chậm chạp, các làng mai vắng vẻ khách mua hơn hẳn so với mọi năm, những tưởng người trồng mai vàng Bình Định sẽ thất thu. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tuần qua, tình hình đã thay đổi hẳn, không khí tại các làng hoa mai vàng sôi động và nhộn nhịp trở lại. Hoa mai vàng được dự đoán nở kịp vào dịp Tết hầu như đã được bán hết. Với doanh thu đạt được như trên, những làng nghề mai vàng tỉnh Bình Định thoát khỏi cảnh thất thu như mọi năm.

Xuất khẩu cá ngừ bứt phá cuối năm 2021

Trong năm 2021, các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn do tác động trực tiếp của đại dịch. Cả quý 3/2021, giá trị xuất khẩu cá ngừ chỉ đạt 165 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng liên tục trong 3 tháng cuối năm. Sau khi tăng mạnh 51% trong tháng 11, xuất khẩu cá ngừ tháng 12 tiếp tục tăng 61%, đạt trên 87 triệu USD. Xuất khẩu các mặt hàng cá ngừ, trừ cá ngừ đóng hộp, đều tăng so với cùng kỳ, đưa tổng giá trị xuất khẩu cả năm 2021 lên hơn 759 triệu USD, tăng 17% so với năm 2020. Dự kiến, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sẽ tiếp tục khả quan trong những tháng đầu năm 2022, khi các ưu đãi về thuế quan tại các thị trường như EU, CPTPP… được khởi động lại.

Giá dưa hấu đột ngột tăng kỷ lục

Sau vài mùa Tết rớt giá, Tết năm nay, giá dưa hấu bỗng tăng cao kỷ lục. Hiện giá dưa hấu thương lái thu mua sỉ tại vườn ở Long An dao động từ 13.000-15.000 đồng/kg, mua lẻ là 20.000 đồng/kg. Giá dưa hấu tăng cao được cho là do bị khan hàng những ngày giáp Tết. Năm nay, lo ngại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sức mua, đa số người dân giảm ở Long An đều giảm diện tích trồng xuống từ 50-70%. Ở thời điểm hiện tại, hầu hết dưa hấu tại vườn đều đã được lái buôn đặt cọc. Nông dân vô cùng phấn khởi vì đã trút bỏ được nỗi lo dưa mất giá mỗi dịp Tết về.

Theo số liệu Hải quan, xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2021 đạt 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2020. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kết quả trên là nhờ sự nỗ lực vượt bậc của các doanh nghiệp và chính sách phòng chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, giúp cho sản xuất, XK tôm nhanh chóng hồi phục trong những tháng cuối năm 2021. Năm 2021, thị phần tôm Việt Nam trên thị trường Mỹ tăng lên 13% (năm 2020 là 11%). Doanh số bán lẻ tại Mỹ duy trì tăng; nhu cầu nhà hàng, dịch vụ thực phẩm tại Mỹ dần phục hồi nhờ các gói kích thích kinh tế của Chính phủ Mỹ và chiến lược mở cửa, sống chung với Covid. Tốc độ tăng trưởng XK tôm của Việt Nam sang Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài đến quý I/2022.