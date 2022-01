Sau rằm tháng Chạp, các loại hoa Đà Lạt đã bắt đầu tăng giá, có loại tăng giá gấp 3 lần ngày thường. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 28/01

Giá hoa Đà Lạt tăng mạnh dịp cận Tết

Sau ngày tiễn Táo quân, thủ phủ hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) bước vào chính vụ hoa Tết. Để phục vụ cho thị trường hoa Tết năm nay, người dân tỉnh Lâm Đồng gieo trồng gần 3.700 ha hoa các loại, sản lượng gần 1,4 tỷ cành, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Sau rằm tháng Chạp, các loại hoa Đà Lạt đã bắt đầu tăng giá, giá hoa cúc cắt cành các loại cũng đã bắt đầu tăng cao. Cụ thể, kim cương, đại đóa và cúc lưới dao động ở mức 27.000-30.000 đồng/bó 10 cành. Hiện, giá đã vượt mốc hơn 40.000 đồng/bó và dự kiến tăng thêm trong vài ngày tới. Tương tự, tại xã Hiệp An (vùng trồng hoa lay-ơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng) từ rằm tháng Chạp, giá hoa đã liên tục tăng, hiện chạm mốc 40.000 đồng/bó 10 cành. Dự báo giá sẽ tăng cao hơn ở cao điểm thu hoạch hoa cho thị trường TP.HCM và các tỉnh phía Nam vài ngày tới.

Nông dân trồng tiêu phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá

Nông dân Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu với tâm lý vô cùng phấn khởi, vì hồ tiêu năm nay vừa được mùa, lại vừa được giá. Hiện tại giá tiêu trên thị trường đang ở mức hơn 85.000 đồng/kg, tăng khoảng 15.000 đồng/kg so với năm 2021. Theo UBND huyện Đắk Song, huyện có gần 10.500 ha hồ tiêu. Phần lớn bà con đều bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu với tâm trạng vui vẻ, vì tiêu được mùa, được giá. Năm nay năng suất hồ tiêu của người dân tương đối cao. Tổng sản lượng hồ tiêu toàn huyện ước hơn 32.500 tấn, đạt 103,8% so với kế hoạch năm. Với năng suất, sản lượng hồ tiêu năm nay cho thấy, hướng sản xuất hồ tiêu hữu cơ, thuận tự nhiên, an toàn thực phẩm đang đạt hiệu quả thực tiễn.

Đây là động lực cho người dân địa phương trong việc canh tác hồ tiêu theo hướng bền vững, liên kết, hợp tác từ sản xuất đến chế biến. Đặc biệt, việc hồ tiêu Đắk Nông có chỉ dẫn địa lý đang là cơ hội lớn để người dân, doanh nghiệp trồng hồ tiêu nắm bắt, nâng tầm giá trị trong năm 2022 cũng như những năm tiếp theo.

Giá thanh long cận Tết sụt giảm

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài, hai năm liên tiếp gần đây, giá thanh long ruột đỏ ở Cần Thơ liên tiếp sụt giảm ở mức rất thấp. Hiện giá thanh long ruột đỏ tại vườn dao động dưới mức 5.000 đồng/kg. Giá bán quá thấp cùng với sản lượng thanh long vụ Tết không đạt khiến nhiều nông dân trồng thanh long ở Cần Thơ lỗ nặng. Mọi năm, bình quân mỗi gốc thanh long cho khoảng 15 - 20 quả thì năm nay, có gốc chỉ cho 1, 2 quả. Ước tính sản lượng giảm hơn một nửa, chỉ còn khoảng 6 tấn/ha. Sản lượng thanh long ruột đỏ ở xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, mọi năm vào dịp Tết đạt trên 300 tấn. Nhưng hai năm trở lại đây, giá thanh long liên tiếp sụt giảm, nhà vườn e dè thị trường biến động nên ít chăm sóc, xử lý cây ra quả, dẫn đến sản lượng sụt giảm chỉ còn khoảng 100 tấn.

TP. HCM lo thiếu nguồn cung hoa dịp Tết

Nguồn hoa Tết tại TPHCM năm nay vẫn được lấy chủ yếu từ các tỉnh miền Tây như: Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre… Năm nay số lượng hoa Tết nhập vào có giảm hơn so với năm ngoái. Theo các tiểu thương, số lượng hoa nhập về năm nay giảm từ 50-70%. Nguyên nhân là do nhà vườn phân phối chủ động giảm số lượng. Theo các tiểu thương, giá hoa năm nay cũng giảm so với năm ngoái. Hiện tại, hoa cúc có giá 240.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi giá 300.000 - 350.000 đồng/cặp. Ngoài việc bán hoa ở các điểm bán hoa trên đường và các chợ hoa Tết, năm nay, nhiều nhà vườn, cửa hàng hoa còn bán hoa trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada… hay Zalo, Facebook, Tiktok, Youtube...