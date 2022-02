Chuyển động Nhà nông 28/2: Xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam nhiều khả quan ngay từ đầu năm

Mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhưng một số mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt được những con số ấn tượng. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 28/2.

Xuất khẩu tôm tăng gần 50% ngay từ đầu năm

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu tôm tháng 1 đạt trên 313 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị xuất khẩu ở hầu hết thị trường xuất khẩu lớn đều tăng trưởng khả quan. Tháng đầu năm nay, tôm chân trắng chiếm 76%, tôm sú chiếm 14%, còn lại là tôm biển. Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng đạt gần 238 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu tôm sú đạt gần 43 triệu USD, tăng 92%. Trong các sản phẩm tôm xuất khẩu, giá trị xuất khẩu tôm sú chế biến tăng mạnh nhất với 157%.

Gạo 5% tấm của Việt Nam tăng giá

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự tăng nhẹ.

Cụ thể, lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.600 đồng/kg, giá bình quân là 5.411 đồng/kg, tăng 61 đồng/kg. Giá lúa thường tại kho cao nhất 6.950 đồng/kg, trung bình là 6.400 đồng/kg, tăng 70 đồng/kg.

Giá các mặt hàng gạo cũng có sự tăng nhẹ. Gạo 5% tấm có giá cao nhất 9.450 đồng/kg, giá bình quân 9.157 đồng/kg, tăng 164 đồng/kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 9.250 đồng/kg, giá bình quân 8.933 đồng/kg, tăng 150 đồng/kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 9.050 đồng/kg, giá bình quân 8.633 đồng/kg, tăng 150 đồng/kg. Riêng gạo lứt loại 1 có giá trung bình là 8.342 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg.

Xuất khẩu cá tra dự báo tăng 20 - 22% năm 2022

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tháng 1/2022, xuất khẩu cá tra Việt Nam đã thực sự hồi phục sau Covid-19 với tổng giá trị đạt 213,6 triệu USD, tăng gần 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu ở hầu hết các thị trường lớn đều tăng trưởng dương. Đây là tín hiệu tích cực được mong đợi nhất. Thị trường nhập khẩu cá tra năm 2022 được đánh giá phục hồi, tăng trưởng tốt, trong đó, nhóm 4 thị trường chính gồm: Trung Quốc (31%); Mỹ (23%); CPTPP (13%) và EU (6,6%) chiếm 73,6% đều có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Giá cá xuất khẩu dự báo sẽ tăng khoảng 5% do chi phí nuôi trồng, logistics, lao động… Xuất khẩu cá tra năm 2022 dự báo tăng 20-22% so năm 2021.

Xuất khẩu cao su giảm mạnh

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1, Việt Nam xuất khẩu được 192,72 nghìn tấn cao su, trị giá 331,12 triệu USD, giảm 23% về lượng và giảm 22,8% về trị giá so với tháng 12/2021. Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam tháng 1 ở mức 1.718 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 12/2021 và tăng 6,8% so với tháng 1/2021. Tuy nhiên, về dài hạn, tiêu thụ cao su được cho sẽ khả quan hơn, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 1 ở mức 1.702 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 12/2021 và tăng 9,1% so với tháng 1/2021. Cục Xuất nhập khẩu dự báo năm 2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang các thị trường lớn sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó nhu cầu cao su của thế giới cao cũng là yếu tố giúp hỗ trợ xuất khẩu.