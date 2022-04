Chuyển động Nhà nông 28/4: Xoài Đài Loan rớt giá còn 500 đồng/kg

Trong khi xoài cát Hòa Lộc hút hàng do vào dịp cúng mùng 1 âm lịch thì xoài Đài Loan lại ít người mua, giá tại vườn rớt chỉ còn 500 đồng/kg. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 28/4.

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang Mỹ tăng mạnh

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), xuất khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sang thị trường Mỹ trong tháng 3/2022 đạt 12,29 triệu USD, tăng 37% so với tháng 2/2022 và tăng 30% so với tháng 3/2021. Tính chung cả quý 1, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sang thị trường Mỹ đạt 31,22 triệu USD, tăng mạnh tới 31,9% so với quý 1 năm 2021 và chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch. Theo Tổng cục Hải quan, trong quý 1 năm nay, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt 272,55 triệu USD, tăng mạnh 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam, đạt trên 125,18 triệu USD, tăng mạnh 140,8% so với quý 1 năm 2021 và chiếm 45,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp sau đó là thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng 11,7%, đạt gần 31,88 triệu USD, giảm 5,3%. Mỹ hiện là thị trường lớn thứ 3 của xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu Việt Nam.

Giá nghêu thương phẩm giảm 10.000 đồng/kg

Sau thời gian đạt ở mức giá cao 35.000 đồng/kg trong khoảng nửa tháng 3/2022, giá nghêu thương phẩm ở tỉnh Trà Vinh hiện được thương lái thu mua tại bãi nuôi ở mức 25.000 đồng/kg (loại 40 con/kg), giảm 10.000 đồng/kg. Vụ nuôi nghêu ở Trà Vinh năm nay cũng không được thuận lợi do môi trường nước biển từ khoảng tháng 2 đến tháng 3/2022, độ mặn nước biển giảm mạnh làm nghêu chậm lớn. Tỉnh Trà Vinh hiện có 8 hợp tác xã được nhà nước giao đất bãi bồi trên biển để nuôi nghêu, với tổng diện tích khoảng 3.500 ha, tổng số xã viên gần 2.000 người. Bình quân mỗi năm sản lượng nghêu thương phẩm trong tỉnh thu hoạch khoảng hơn 4.000 tấn. Tỉnh đã tổ chức khảo sát và được Viện Hải dương học Nha Trang đánh giá toàn bộ diện tích hơn 15.000 ha đất cồn và bãi bồi ven biển của tỉnh rất thích hợp để phát triển nghề nuôi nghêu.

Khẩn trương khắc phục tồn tại chống khai thác IUU tại Bến Tre và Tiền Giang

Ngày 27/4, Bộ NN-PTNT đã gửi công văn tới UBND 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU tại 2 địa phương sau gần 5 năm bị cảnh báo "thẻ vàng", Bộ NN-PTNT nhận định tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã có sự tiến bộ so với lần kiểm tra vào tháng 10/2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bến Tre và Tiền Giang vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Bộ NN-PTNT đề nghị 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở (xã/phường/thị trấn) trong công tác kiểm soát tàu cá, kiểm điểm, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU; đặc biệt công tác tổ chức, quản lý nghề cá tại các cảng cá. Thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ theo quy định về kết quả triển khai nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương đã được Bộ NN-PTNT hướng dẫn tại văn bản số 1645/BNN-TCTS ngày 18/3/2022.

Xoài Đài Loan rớt giá còn 500 đồng/kg

Trong khi xoài cát Hòa Lộc hút hàng do vào dịp cúng mùng 1 âm lịch thì xoài Đài Loan lại ít người mua, giá tại vườn rớt chỉ còn 500 đồng/kg.

Nhiều nông dân trồng xoài ở Nông trường Sông Hậu tại huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) cho biết: Xoài cát Hòa Lộc trái đẹp, đóng thùng bán tại chợ lân cận quanh TP.Cần Thơ đang tăng nhẹ, hút hàng do sắp đến dịp cúng mùng 1. Giá thu mua tại vườn cách nay vài ngày từ 20.000 - 25.000 đồng/kg (loại trái to trên 500 - 600 gram/trái) đã nhích lên 30.000 đồng/kg. Giá giao đến TP.HCM được các thương lái chào giá từ 44.000 đến 45.000 đồng/kg. Xoài Cát Chu trái ngon giá từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, còn xoài Đài Loan hái bán tại vườn thì giá rất rẻ, chỉ từ 500 - 1.000 đồng/kg. Hiện nay, nhiều loại trái cây miền Đông, Tây nguyên và các tỉnh phía bắc cùng cạnh tranh trên thị trường nội địa, trong khi đó thị trường xuất khẩu chính thông qua đường bộ biên giới phía bắc vẫn chưa hồi phục đang gây khó khăn trong việc tiêu thụ.